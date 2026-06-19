Kleine groep gebruikers houdt toegang tot Mythos

Anthropic heeft de toegang tot zijn meest geavanceerde AI-modellen voor een groot deel van de gebruikers stilgezet na ingrijpen van de Amerikaanse overheid. Toch blijkt een beperkte groep organisaties voorlopig toegang te behouden tot Mythos Preview, een experimentele versie van het model die wordt ingezet voor onderzoek naar cybersecurity.

De Amerikaanse overheid droeg Anthropic vorige week op om de verspreiding van bepaalde geavanceerde AI-modellen aan buitenlandse gebruikers zonder vergunning te blokkeren. Als gevolg daarvan trok het bedrijf de publieke beschikbaarheid van Fable 5 in en zette het de verdere uitrol van Mythos 5 stop.

Volgens Bloomberg geldt die beperking echter niet voor alle gebruikers. Een aantal organisaties dat deelneemt aan Project Glasswing, een besloten programma van Anthropic gericht op cybersecurityonderzoek, kan nog steeds gebruikmaken van Mythos Preview.

Project Glasswing bestaat uit ongeveer tweehonderd organisaties die door Anthropic zijn geselecteerd om de mogelijkheden en risico’s van geavanceerde AI-systemen te onderzoeken. Het model wordt daarbij gebruikt om software, netwerken en systemen te analyseren op kwetsbaarheden.

Onder de deelnemers bevinden zich onder meer AWS, Cisco en JPMorgan Chase. Ook industriële cybersecurityspecialist Dragos bevestigde dat het nog toegang heeft tot Mythos Preview.

De previewversie trok eerder dit jaar de aandacht doordat het model tijdens tests op grote schaal beveiligingslekken wist te identificeren. Volgens betrokkenen ontdekte het systeem kwetsbaarheden in uiteenlopende softwareplatformen, webbrowsers en besturingssystemen. Juist vanwege die capaciteiten besloot Anthropic de toegang sterk te beperken.

Onduidelijkheid over reikwijdte verbod

Binnen de Glasswing-gemeenschap ontstond na het Amerikaanse besluit aanvankelijk verwarring over welke modellen precies onder de beperkingen vielen. De overheidsmaatregel noemde Mythos Preview niet expliciet, terwijl Anthropic in zijn publieke communicatie vooral sprak over Fable 5 en Mythos 5.

Daardoor bleef onduidelijk of ook onderzoeksversies van het model zouden verdwijnen. Inmiddels lijkt duidelijk dat ten minste een deel van de deelnemers hun toegang heeft behouden.

Anthropic heeft hierover zelf geen nadere toelichting gegeven.

Europese deelnemers getroffen

Niet alle organisaties binnen het programma profiteren van die uitzondering. Het Europese cyberagentschap ENISA kreeg eerder een uitnodiging om deel te nemen aan Project Glasswing. Het kreeg echter vorige week alsnog bericht dat toegang niet langer mogelijk is.

Dat wijst erop dat Anthropic de toegang per organisatie beoordeelt en daarbij rekening houdt met de Amerikaanse exportbeperkingen. Welke criteria precies worden gehanteerd, is niet bekend.

De situatie onderstreept hoe snel geavanceerde AI-systemen een geopolitieke dimensie krijgen. Waar AI-modellen aanvankelijk vooral werden gezien als hulpmiddelen voor productiviteit en softwareontwikkeling, beschouwen overheden modellen die zelfstandig kwetsbaarheden kunnen opsporen inmiddels steeds vaker als technologie met strategische en veiligheidsrelevante toepassingen. Daarmee groeit ook de kans dat toegang tot dergelijke systemen in de toekomst verder wordt gereguleerd.