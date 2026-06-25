GitHub schrapt modelkeuze in gratis Copilot



GitHub voert wijzigingen door in de gratis Copilot-abonnementen. Gebruikers van Copilot Free en Copilot Student verliezen de mogelijkheid om zelf een AI-model te selecteren. Voortaan bepaalt een automatisch systeem welk model het beste past bij iedere opdracht.

GitHub maakt automatische modelselectie verplicht voor gebruikers van de gratis Copilot-abonnementen. Dit meldt Neowin. De functie Copilot Auto is zo de enige manier waarop Free- en Student-gebruikers toegang krijgen tot de verschillende AI-modellen die het platform ondersteunt.

Tot nu toe konden gebruikers zelf kiezen uit modellen van onder meer OpenAI, Anthropic, Google en Microsoft. Die keuze verdwijnt. In plaats daarvan analyseert Copilot Auto iedere prompt. Vervolgens selecteert het systeem zelfstandig het model dat op dat moment het meest geschikt is. Welke modellen precies beschikbaar zijn, blijft afhankelijk van het gekozen abonnement en kan bovendien in de loop van de tijd veranderen.

Slimmere verdeling van AI-verzoeken

Volgens GitHub kijkt Copilot Auto niet alleen naar de inhoud van een opdracht, maar ook naar de actuele beschikbaarheid en prestaties van de verschillende modellen. Eenvoudige vragen worden afgehandeld door modellen die snel en efficiënt kunnen reageren, terwijl complexere programmeeropdrachten terechtkomen bij zwaardere redeneermodellen.

Met die aanpak wil GitHub de prestaties van Copilot verbeteren. Door verzoeken slimmer te verdelen verwacht het bedrijf minder wachttijden, minder foutmeldingen en een kleinere kans dat gebruikers tegen gebruikslimieten aanlopen.

Opvallend is dat Copilot tijdens een sessie doorgaans bij hetzelfde model blijft. GitHub concludeerde uit eigen onderzoek dat tussentijds wisselen van model wel extra kosten opleverde, maar nauwelijks leidde tot betere resultaten.

Wel inzicht, geen keuze

Hoewel gebruikers het gebruikte model niet langer kunnen bepalen, blijft wel zichtbaar welk model een antwoord heeft gegenereerd. In Copilot Chat verschijnt deze informatie wanneer met de muis over een reactie wordt bewogen. In Copilot CLI en de cloudagent wordt het geselecteerde model direct naast de uitvoer vermeld.

De wijziging volgt op een reeks aanpassingen aan de Copilot-abonnementen. In april zette GitHub de verkoop van nieuwe Pro-, Pro+- en Student-abonnementen tijdelijk stop om de stabiliteit van de dienst te waarborgen. Sinds 17 juni worden nieuwe abonnementen weer gefaseerd toegelaten. In de tussentijd introduceerde het platform ook een tokengebaseerd verbruiksmodel voor individuele gebruikers.

Tegelijkertijd verdwijnt het label ‘Preview’ bij AI-modellen van Microsoft. GitHub stelt dat deze aanduiding niet langer nodig is, omdat Copilot Auto automatisch bepaalt welk model wordt ingezet en de onderliggende modellen voortdurend worden bijgewerkt zonder dat gebruikers daar handmatig keuzes voor hoeven te maken.