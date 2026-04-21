AI-druk dwingt GitHub tot ingrepen in Copilot-aanbod

GitHub heeft ingrijpende wijzigingen aangekondigd voor de individuele abonnementen van Copilot. Nieuwe aanmeldingen voor de Pro-, Pro+ en Student-varianten worden voorlopig stopgezet. Tegelijkertijd worden gebruikslimieten aangescherpt en verandert het aanbod van AI-modellen.

Volgens het bedrijf zijn de maatregelen nodig om de dienstverlening voor bestaande gebruikers stabiel te houden. De aanpassingen volgen op een snelle toename in het gebruik van Copilot, met name door agent-gebaseerde workflows. Daarbij voeren AI-agents langdurige en vaak parallelle taken uit, wat meer rekenkracht vraagt dan waar de oorspronkelijke abonnementsstructuur op was ingericht. GitHub ziet dat dit leidt tot hogere belasting van de infrastructuur en vaker tot het bereiken van limieten.

Om die druk te verlichten, kiest het bedrijf ervoor om nieuwe instroom tijdelijk te beperken. Tegelijkertijd worden de bestaande limieten strenger gehandhaafd. Gebruikers met een Pro-abonnement kunnen overstappen naar Pro+, dat hogere limieten biedt. Ook wordt het inzicht in verbruik vergroot via meldingen in Visual Studio Code en de Copilot CLI wanneer gebruikers een limiet naderen.

Naast de limieten verandert ook de beschikbaarheid van AI-modellen. Bepaalde Opus-modellen verdwijnen uit Pro-abonnementen en worden deels exclusief voor Pro+. Oudere varianten worden volledig uitgefaseerd, waardoor functionaliteit verschuift naar duurdere abonnementen.

GitHub erkent dat de veranderingen impact hebben en stelt dat de balans tussen prestaties, kosten en schaalbaarheid onder druk staat. In sommige gevallen kosten individuele verzoeken inmiddels meer dan wat een gebruiker betaalt. De maatregelen moeten voorkomen dat de kwaliteit van de dienst verslechtert.

Volgens berichtgeving van The Register speelt echter meer dan alleen productoptimalisatie. Het medium schetst een bredere context waarin AI-diensten tegen infrastructurele grenzen aanlopen. De vraag naar rekenkracht groeit sneller dan de beschikbare capaciteit, wat de hele sector raakt. Ook wijst het medium op eerdere ingrepen, zoals het stopzetten van gratis proefperiodes vanwege misbruik.

Structureel probleem in prijsstelling

Daarnaast benadrukt The Register dat het huidige prijsmodel onder druk staat. Sommige intensieve AI-verzoeken zouden intern meer kosten dan wat gebruikers via hun abonnement betalen. Dat wijst op een structureel probleem in de prijsstelling en kan leiden tot verdere aanpassingen, bijvoorbeeld richting verbruiksgebaseerde modellen.

Het platform introduceerde recent ook wekelijkse gebruikslimieten naast sessielimieten. Waar sessielimieten piekbelasting moeten beheersen, richten wekelijkse limieten zich op totaal tokenverbruik. Vooral langdurige, complexe taken laten dat snel oplopen.

Gebruikers die limieten bereiken, kunnen Copilot in aangepaste vorm blijven gebruiken, bijvoorbeeld via automatische modelselectie. Volledige toegang tot specifieke modellen keert terug na reset van de gebruiksperiode. Voor wie de beperkingen te groot zijn, is beëindiging van het abonnement mogelijk met restitutie voor recente kosten.