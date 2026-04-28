GitHub grijpt in, Copilot wordt afgerekend op basis van verbruik

GitHub schakelt per 1 juni alle Copilot-abonnementen over op een prijsmodel dat schaalt met verbruik. Premium requests maken plaats voor GitHub AI Credits, waarbij tokenverbruik de kosten bepaalt. De abonnementsprijzen an sich blijven gelijk, maar zware gebruikers gaan naar verwachting meer betalen. Bedrijven ontvangen in de zomer tijdelijk extra credits als overgangsregeling.

Dat maakte Chief Product Officer bij GitHub Mario Rodriguez deze week bekend. De aanleiding valt eenvoudig te raden. Het huidige systeem van premium requests is namelijk niet langer houdbaar, zoals eerdere stappen van het platform al lieten zien. De usage-based billing is slechts een manier voor GitHub, onderdeel van Microsoft, om de AI-kosten te drukken.

GitHub heeft volgens de CPO nogal wat van de escalerende inferencingkosten voor zijn rekening genomen. Vorige week kondigde GitHub al aan nieuwe aanmeldingen voor Pro-, Pro+- en Student-plannen tijdelijk stop te zetten vanwege de oplopende belasting op de infrastructuur, zoals we eerder berichtten.

AI Credits vervangt premium requests

Dit is echter een drastischere stap. Vanaf 1 juni verdwijnen de premium request units (PRU’s) en komen GitHub AI Credits daarvoor in de plaats. Eén AI Credit is gelijk aan een enkele dollarcent. Het verbruik wordt berekend op basis van tokengebruik, ofwel input-, output- en gecachede tokens, die afhankelijk van het gebruikte model en de query in verhouding verschillen. Code-aanvullingen en Next Edit Suggestions blijven onbeperkt beschikbaar binnen alle betaalde plannen en verbruiken geen credits.

Fallback-opties verdwijnen wel. Gebruikers die nu hun PRU’s opmaken, kunnen terugvallen op een goedkoper model. Dat is straks niet meer mogelijk; dan bepalen het creditsaldo en eventuele budgetlimieten van admins wat er nog beschikbaar is.

Gevolgen per plan

De abonnementsprijzen blijven ongewijzigd. Copilot Pro (10 dollar per maand) krijgt maandelijks 10 dollar aan AI Credits; Pro+ (39 dollar per maand) krijgt 39 dollar. Voor bedrijven gelden dezelfde bedragen als de maandelijkse prijs per gebruiker. Ter overbrugging ontvangen bestaande Business-klanten van juni tot en met augustus 30 dollar aan credits per gebruiker, Enterprise-klanten 70 dollar. Na die promotieperiode dalen de credits terug naar respectievelijk 19 dollar en 39 dollar.

Nieuw is ook de optie om credits te poolen binnen een organisatie. Ongebruikte credits van individuele gebruikers zijn daarmee niet langer verloren. Admins krijgen budgetcontroles op enterprise-, afdeling- en gebruikersniveau. Begin mei lanceert GitHub een preview-factuuromgeving, zodat gebruikers en beheerders de verwachte kosten al kunnen inzien vóór de overgang op 1 juni.