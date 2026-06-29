ORECA vervangt legacy-software door digital twin van Siemens

Siemens heeft aangekondigd dat de Franse motorsport-gigant ORECA Group grootschalig overstapt op het Siemens Xcelerator-portfolio. De software wordt ingezet voor de ontwikkeling van high-performance raceauto’s, waaronder het prestigieuze Le Mans-hypercarprogramma met Ford.

Het engineeringbureau vervangt hiermee zijn verouderde, gefragmenteerde simulatieomgeving. De belangrijkste insteek van deze migratie is het doorbreken van datasilo’s door aerodynamische, thermische en structurele simulaties samen te brengen in één geïntegreerde digital twin.

In de topsport zijn de marges voor productontwikkeling flinterdun en zijn de time-to-market-deadlines meedogenloos. Waar traditionele industriële fabrikanten maanden of jaren hebben om een ontwerp te valideren, moeten motorsportconstructeurs binnen weken itereren. Om die snelheid te behalen zonder in te boeten op betrouwbaarheid, is een ‘virtual-first’-ontwerpstrategie noodzakelijk.

ORECA liep in de praktijk echter aan tegen de grenzen van zijn bestaande IT-landschap. Afzonderlijke legacy-tools voor verschillende disciplines zorgden voor frictie bij de data-overdracht tussen engineeringteams liet Siemens weten op Realize LIVE Europe 2026, waar Techzine aanwezig is.

Wat lost Siemens Xcelerator hier technisch op?

De migratie naar het Xcelerator-platform draait bij ORECA om de implementatie van specifieke software-suites binnen het Simcenter-portfolio. De winst zit hem niet alleen in snellere rekentijden, maar puur in de zogeheten multiphysische integratie. Voorheen werden aerodynamische simulaties voor de luchtstroom, thermische simulaties voor de hittehuishouding en mechanische berekeningen voor de remsystemen vaak in opeenvolgende, losstaande stappen uitgevoerd.

Met de introductie van Simcenter STAR-CCM+ maakt ORECA de overstap naar gekoppelde multiphysische simulaties. De software simuleert de interactie tussen al deze krachten gelijktijdig in hetzelfde rekenmodel. Als de luchtstroom veranderd, berekent het systeem bijvoorbeeld direct de impact op de koeling van de remmen en de thermische belasting van de omliggende carrosserie. Die opzet verkort de ontwikkeltijd drastisch en voorkomt dat data handmatig tussen verschillende specialistische teams geconverteerd moet worden.

Daarnaast zet ORECA Simcenter Optistruct in voor de structurele optimalisatie van koolstofvezel. Het ontwerpen van deze composietmaterialen is complex. Dat komt omdat de richting en het exacte aantal lagen van het carbon de stijfheid en het uiteindelijke gewicht bepalen. Optistruct gebruikt algoritmes om op basis van de gesimuleerde fysieke krachten uit de aerodynamische fase de mathematisch optimale gelaagdheid te berekenen.

Daardoor hoeven ingenieurs minder trial-and-error toe te passen om de perfecte balans te vinden tussen gewichtsbesparing en structurele integriteit onder extreme G-krachten. Door al deze tools te vangen binnen een Digital Twin-omgeving, bouwt ORECA een single source of truth op waarin wijzigingen in de aerodynamica direct doorstromen naar de structurele berekeningen.

Ook de maritieme topsport digitaliseert

Dat de behoefte aan dit niveau van geïntegreerde industriesoftware breed gedragen is, blijkt uit een gelijktijdige aankondiging van Siemens rondom het zeilteam Luna Rossa. Dit team, dat zich voorbereidt op de 38e America’s Cup, breidt zijn digital engineering-ecosysteem eveneens fors uit op basis van het Siemens Xcelerator-platform. Hoewel de dynamiek op het water natuurlijk anders is dan op het asfalt, zijn de onderliggende IT-uitdagingen identiek. Het managen van extreme mechanische complexiteit onder tijdsdruk staat in beide cases centraal.

Luna Rossa gaat in de breedte van de IT-stack zelfs nog een stap verder dan ORECA. Zij integreren niet alleen de simulatiesoftware voor aerodynamica en mechatronica. Ze koppelen dit rechtstreeks aan hun applicatiebeheer via Polarion ALM (Application Lifecycle Management). Daarmee wordt volledige traceerbaarheid binnen het ontwikkelproces geborgd. Elke specifieke ontwerp-eis, testfase en softwarewijziging in de onboard-systemen is zo direct gekoppeld aan de validatiedata uit de digitale simulaties.

Enterprise-les: Van topsport naar de reguliere industrie

Voor IT-beslissers buiten de motorsport laat de case van ORECA duidelijk zien waar moderne Product Lifecycle Management en engineeringsoftware naartoe bewegen. Het tijdperk van standalone CAD- en CFD-tools is definitief voorbij en de werkelijke waarde zit in het platformmatig verbinden van multidisciplinaire data binnen een doorlopende digitale keten. Wat vandaag op Le Mans of tijdens de America’s Cup zorgt voor een fractie van een seconde winst, sijpelt uiteindelijk door naar de reguliere automotive en de high-tech maakindustrie. Daardoor wordt de time-to-market van complexe, duurzame producten verkort.