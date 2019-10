AWS IQ verbindt cloud-klanten met gecertificeerde engineers

Amazon Web Services (AWS) heeft een nieuwe dienst gelanceerd, waarmee Amazon-klanten direct verbonden worden met gecertificeerde engineers van AWS. Daardoor krijgen klanten snel ondersteuning waar dat nodig is.

Klanten van Amazon kunnen met de dienst genaamd AWS IQ bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij het kiezen van de juiste architectuur voor een workload, het optimaliseren van workloads en het bouwen van applicaties. Dat schrijft Silicon Angle.

De dienst moet dan ook handig zijn voor bedrijven van alle groottes, stelt Chief Evangelist Jeff Barr van het bedrijf. Maar hij denkt ook dat vooral kleine en middelgrote bedrijven de dienst handig vinden.

“AWS IQ laat je ongeacht de afmeting van je organisatie snel en veilig Certified experts vinden, met hen praten en ze betalen voor hands-on hulp”, aldus Barr.

Geïntegreerd in account

Het bedrijf heeft de dienst al geïntegreerd in de algemene accounts van gebruikers. Klanten die hulp nodig hebben, beschrijven hun eisen in een paar zinnen, waarna de gecertificeerde AWS-engineers kunnen reageren. Gebruikers kunnen er dan voor kiezen om een geschikte, gekwalificeerde expert in te huren.

De dienst komt ook met een mogelijkheid om toegang tot AWS-accounts te geven, monitoren en controleren. Daarnaast kunnen gebruikers betalingen beheren.

Gekwalificeerde engineers, die een actieve AWS associate, professional of speciality certificering moeten hebben, kunnen de dienst gebruiken om contracten te maken, projecten te volgen, facturen naar klanten te versturen en betalingen te ontvangen.

Compliance en security

Het bedrijf liet onlangs weten dat het klanten ook meer inzicht en best practices wil geven voor compliance en security. Daarbij is veelal onduidelijk wie de eindverantwoordelijke is voor de beveiliging, stelde Senior Manager van AWS Specialist Solutions Architects in de EMEA-regio Julien Lepine toen. Volgens Het bedrijf is dat echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus ook die van de klant.

Veel van de acties en taken die hiervoor vereist zijn, zijn in de cloud-dienst echter geautomatiseerd. De meeste specifieke security- en compliance-zaken worden dan ook al standaard geregeld. Daardoor hoeven klanten alleen bij uitzonderingen zelf beslissingen te maken.

Het bedrijf helpt klanten daarnaast met zijn eigen producten, waaronder nu dus AWS IQ.