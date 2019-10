‘Docker zoekt naar meer geld’

Docker is hard op zoek naar geld. In een gelekte memo prijst CEO Rob Bearden de werknemers van het bedrijf, ondanks de “onzekerheden die significante uitdagingen met zich meebrengen” en het doorzettingsvermogen ondanks het “gebrek aan duidelijkheid van de afgelopen weken”.

Bronnen van ZDNet stellen nu dat Bearden hiermee verwijst naar geldproblemen binnen het bedrijf. De CEO lijkt hier zelf ook voor uit te komen.

“We hebben met investeerders samengewerkt om meer financiering te verkrijgen om onze strategie verder uit te kunnen voeren”, aldus de CEO. “We zitten momenteel in actieve onderhandelingen met twee investeerders en werken aan financiële voorwaarden.”

Volgens de CEO moet er in de komende weken meer nieuws naar buiten komen.

Wat is er misgegaan?

Docker heeft in de afgelopen jaren flink wat investeringen gehad, resulterend in een bedrag van 272,9 miljoen dollar. Het probleem is echter dat het bedrijf niet winstgevend is. Het heeft namelijk geen rendabel bedrijfsplan.

Dat is deels omdat Docker had gehoopt dat het container orchestration met Swarm het voornaamste winstoogmerk kon maken. Toen verscheen Kubernetes echter, en faalde het plan. Docker heeft Kubernetes inmiddels zelf ook geadopteerd.

Daarnaast heeft het bedrijf weinig volgens ZDNet weinig vrienden binnen de open source-gemeenschap. “Docker was het slachtoffer van zijn eigen arrogantie en Hubris. Ze dachten dat ze een ommuurde tuin konden creëren op basis van een OSS-project en zagen niet in dat er geen voor de hand liggende manier was om inkomsten uit hun model te halen”, aldus investeerder en technologist Ben Kepes.

Andere fouten

Ook maakte Docker al vrij snel een aantal technologische beslissingen voor het Docker-programma, waar anderen niet gelukkig mee waren. Red Hat verving Docker bijvoorbeeld met zijn single large daemon, die root access vereiste bij de kleinere en veiligere podman en buildah.

Docker maakte het pas bij versie 19.03 mogelijk om het programma te draaien zonder dat de gebruiker de root gebruiker is. Dit is echter nog altijd een experimentele functie.

Of het bedrijf nu nog geld kan weten te vinden om te blijven bestaan, is dus afwachten. Over een paar weken weten we meer.