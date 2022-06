ThoughtSpot wil voor opschudding zorgen in de analytics- en business intelligence-wereld. Het bedrijf biedt meer dan een jaar wat het de Modern Analytics Cloud noemt, wat zorgt voor vertrouwen. BI dashboards zijn volgens ThoughtSpot dood en BI legacy niet langer wenselijk. We waren op de ThoughtSpot Beyond 2022-conferentie, waar we meer over de werkwijze en visie ontdekten.

Tijdens Beyond 2022 onderstreept ThoughtSpot zijn missie om organisaties een moderne analytics ervaring te bieden. De manier waarop ThoughtSpot naar BI kijkt is namelijk best opvallend. Zo verklaart het bedrijf dashboards dood. Dit terwijl dashboards een fundamenteel onderdeel zijn van datavisualisaties met behulp van business intelligence.

In de ogen van ThoughtSpot is er een betere visualisatiemethode, waarbij een gebruiker snel richting interactieve inzichten gaat. Het wordt voor iedere gebruiker binnen de organisatie mogelijk om in korte tijd over visualisaties te beschikken. Niet langer zijn IT’ers en data scientists nodig om hoogwaardige analyses te krijgen. Data wordt snel omgezet in een inzicht voor de business user, die rap over kan gaan tot een geïnformeerd besluit.

De werkwijze zorgt voor torenhoge ambities. Na tien jaar bestaan ziet ThoughtSpot kansen om verder te groeien en de concurrentie voorbij te streven. “Wat wij willen doen is naast elkaar bestaan, totdat we ze kapot kunnen maken”, liet CEO Sudheesh Nair aan ons in een interview weten. In dit artikel gaan we verder in op waar de ambities op gefundeerd zijn.

Search & AI-driven analytics

Het dood verklaren van dashboards heeft alles te maken met de technologie waarmee ThoughtSpot visualisaties realiseert. Aan de basis staat een zoekmachine. Een gebruiker typt in een Google-achtig venster een vraag in, de data-analyse wordt uitgevoerd en de visualisatie volgt. Om dat te realiseren, is wat ThoughtSpot omschrijft als een modern data stack nodig. Onder een modern data stack vallen verschillende data engineering- en data science-technologieën, zoals je op onderstaande afbeelding kunt zien.

Wat ons betreft zijn over het algemeen de Experience- en Storage & Federation-lagen het belangrijkst om de werking te begrijpen. Hiermee draai je ThoughtSpot namelijk op een data-architectuur naar keuze, wat ervoor zorgt dat queries en analyses op een grote verzameling data zijn uit te voeren. Je kan ThoughtSpot bijvoorbeeld gebruiken in combinatie met Snowflake, Databricks, Google BigQuery of Amazon Redshift.

ThoughtSpot heeft de kennis van de databronnen. Het weet hoe data schema’s in elkaar zitten en kan de links tussen data tables leggen. Een vraag die ingevoerd wordt in de zoekmachine kan alle datapunten gebruiken om berekeningen te maken. Code schrijven is niet nodig, aangezien de technologie de vraag automatisch omzet naar een SQL-query.

Cloudpositionering

Met deze benadering is ThoughtSpot in principe groot geworden. Wat nieuwer in het verhaal is de Modern Analytics Cloud. Bedrijven die voor deze optie kiezen, stappen daarmee meer af van on-premises deployments. ThoughtSpot biedt hen sinds 2021 een echte SaaS-benadering voor analytics. Volgens CEO Sudheesh Nair kunnen bedrijven uiteindelijk niet om cloud-gebaseerde analytics heen. “Wat er gebeurt, is dat data tot leven komt”, aldus Nair.

De CEO noemt als voorbeeld sales data samenvoegen met data die zich verplaatst en up-to-date is, bijvoorbeeld uit de supply chain. “Je data is live, dus moet analytics dat ook zijn. Live analytics betekent dat het de juiste tool nodig heeft, maar ook de eindgebruiker. Business users met de context van de vraag die zij stellen zullen live analytics op de data versterken. Als je live analytics doet, dicht je het gat tussen de intentie en de mogelijkheid om tot actie over te gaan.”

Hiermee doelt hij op wat volgens hem het doel is van data. “Iedereen kan data verzamelen. De vraag is wat je doet met de data. Actie is het lot van data. Data die binnenkomt en niets doet, vervult zijn lot niet”, aldus Nair. ThoughtSpot ziet dat de cloud data koppelt aan acties vanwege de persoonlijke inzichten waar de business user over beschikt. Hij of zij kan eventueel extra inzichten krijgen met nieuwe analyses en daarmee direct beslissingen nemen.

Is het einde van dashboards in zicht?

Met zijn woorden snijdt Sudheesh Nair ook een van de redenen aan van het doodverklaren van statische dashboards. Binnen sommige organisaties zijn er namelijk dashboards actief waar alleen mensen met een data-achtergrond wat mee kunnen. Zeker niet ieder dashboard dat met een BI-tool gemaakt wordt is onbegrijpelijk. Toch kan een simpelere visuele weergave ervoor zorgen dat de business users meer op basis van data besluiten neemt.

De werking van de zoekmachine zorgt er bovendien voor dat analyses snel uitgevoerd worden. Na het invoeren van een vraag volgen direct visuele presentaties. Eventueel kunnen vervolgvragen gesteld worden waar de zakelijke gebruiker zelf op komt, of waar een AI-assistent voorstellen toe doet. Die werking is wat anders dan in andere BI-situaties, waar een data-professional eerst tijd moet steken in het opstellen van dashboards waar de business user vervolgens wat later de beschikking over krijgt. Dat draagt niet bij aan de weg naar live analytics, ziet ThoughtSpot.

Volgens ThoughtSpot moet data-analyse flexibel en dynamisch zijn, om bij te kunnen blijven bij de vraag van de business en de concurrentie voor te blijven. Statische dashboards gebaseerd op de historische data op het moment van reporting, zijn dan alleen voor een korte periode bruikbaar. Er wordt dan minder rekening gehouden met veranderingen en vervolgvragen zijn niet te stellen.

Miljardenwaardering en verder groeien

De benadering van ThoughtSpot spreekt inmiddels vooral grote enterprise organisaties aan die meegaan in het modern analytics-verhaal. Op dat segment richt ThoughtSpot zich voornamelijk sinds de oprichting in 2012. Het heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf inmiddels een miljardenwaardering kent. De laatste investeringsronde vond eind vorig jaar plaats, toen was er een waardering van 4,2 miljard dollar (3,9 miljard euro).

De volgende logische stap zou een beursgang zijn, waar in het verleden al eens over gesproken is. We vroegen Nair naar de status van die mogelijke beursgang. Hij ziet dat in de toekomst zeker gebeuren, maar wil eerst de transitie van on premise naar de Modern Analytics Cloud in goede banen leiden tot het zover is. Volgens Nair is een dergelijke verandering in het productaanbod als beursgenoteerd bedrijf veel uitdagender dan wanneer het bedrijf zich nog niet op de beurs bevindt. Bovendien hebben de eerdere investeringen en de omzet ervoor gezorgd dat er geen absolute haast is, stelt Nair.

Juiste moment

De CEO van ThoughSpot ziet naast de technologische aanpak nog een andere reden om met een rooskleurige blik naar de toekomst te kijken. Hij wijst op de ‘decade of data’, oftewel de grote rol van data in de komende tien jaar. Data zal aan de basis staan van innovatie met behulp van technologie. Bijvoorbeeld artificial intelligence en de cloud zullen simpelweg niet mogelijk zijn zonder data. Ook van 5G, quantum computing en Web3 verwacht men veel. Data is hetgeen dat onder de technologieën zit. De exploderende datavolumes zullen de vraag naar analyses met behulp van ThoughtSpot doen toenemen.

Ik twijfel er niet aan dat klanten in de toekomst alleen ThoughtSpot nodig hebben – CEO Sudheesh Nair

Nair heeft uiteindelijk de hoop om van het momentum te profiteren en marktleiders voorbij te streven. Hij spreekt over concurrenten met ‘old school pods waarbij de data statisch is’. “Je kan een snapshot van data maken en het op maandagochtend versturen voor reporting. In de nieuwe wereld moeten data pods bewegelijk zijn, je hebt waardevolle inzichten nodig. Wij zijn de enige die kunnen leveren. ThoughtSpot is het enige dat organisaties nodig hebben”, stelt de CEO.

Momenteel zijn er echter genoeg grote bedrijven die naast ThoughtSpot andere oplossingen voor BI gebruiken. Die BI-tools hebben vaak ook een groter marktaandeel. In deze BI-oplossingen bevinden zich vaak visualisatie-opties en features van een zeer hoog niveau. “Ze geven het nu nog niet op. Wat wij willen doen is naast elkaar bestaan, totdat we ze kapot kunnen maken. Ik twijfel er niet aan dat klanten in de toekomst alleen ThoughtSpot nodig hebben. Het betekent dat de lat hoog ligt. De bal ligt bij ons, niet bij hen. Wij moeten meer en meer leveren, zodat ze alles opgeven”, aldus Nair over de concurrentie en keuzes van bedrijven.

Strategie richt zich nu ook op mkb’ers

Om die ambities waar te maken stond Beyond 2022 ook in het teken van nieuwe edities. Met de Team Edition en Pro Edition schakelt ThoughtSpot een tandje bij door zich ook op kleine teams en individuele gebruikers te richten. Deze bestaan naast de Enterprise-editie en gaan zich daarmee meer op het mkb richten. Een significante stap waar ThoughtSpot de afgelopen tijd sales en partnerships op heeft afgestemd, maar het acht zich er nu klaar voor.

ThoughtSpot-CEO Sudheesh Nair

Bij de nieuwere edities hoort ook een zachter prijskaartje. Voor de Enterprise-editie geldt dat de prijs met sales afgestemd wordt, op basis van bedrijfsomvang en -behoeften. Team en Pro kosten maandelijks respectievelijk 95 dollar en 2500 dollar, Europees zou dat nagenoeg identiek zijn. De Team-editie kent een maximum van 5 miljoen rijen data, kan door één groep gebruikt worden en heeft beperkte ondersteuning. Pro ondersteunt op zijn beurt tot 100 miljoen rijen data, is door tien groepen te gebruiken en kent veel meer support vanuit ThoughtSpot. In tegenstelling tot Team komt Pro wel met SpotIQ-functionaliteit, oftewel het gebruik van AI om automatisch persoonlijke inzichten te krijgen. Een verschil met de Enterprise-editie is verder dat Team en Pro over minder security-functionaliteit beschikken, iets waar grote enterprise organisaties volgens ThoughtSpot meer behoefte aan hebben.

Koers in decade of data

Alles bij elkaar heeft ThoughtSpot in de afgelopen tien jaar bewezen dat het voor opschudding in de BI-wereld kan zorgen. Het heeft nu de ambitie om verder te groeien en zelfs concurrenten met hele grote marktaandelen voorbij de streven. Search & AI-driven analytics in de cloud, ook wel Modern Analytics Cloud, moet daarbij helpen. Iets waar grote enterprise organisaties volgens ThoughtSpot voor zouden moeten kiezen, maar met nieuwe edities nu ook binnen handbereik is voor mkb’ers. De komende tijd zal blijken wat ThoughtSpot hen verder nog wil bieden, nu we ons in de ‘decade of data’ bevinden.