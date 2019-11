Oracle opent nieuwe Cloud-regio in Nederland

Oracle heeft vandaag in Nederland een nieuwe Cloud-regio geopend. De opening is onderdeel van de doelstelling van het bedrijf om aan het eind van 2020 wereldwijd over 36 ‘Generation 2’ (Gen 2) Cloud-datacenters te beschikken.

De Cloud-regio in Amsterdam komt naast de Gen 2 Cloud-regio in Frankfurt en wordt daarmee de tweede Cloud-regio binnen de EU. Het bedrijf laat weten dat de Cloud-regio in Nederland deel uitmaakt van de dubbele regiostrategie van Oracle, waarmee klanten veerkrachtige applicaties in meerdere regio’s moeten kunnen implementeren. Daarmee moet er optimale beveiliging bewerkstelligd worden en kunnen bedrijven voldoen aan de vereisten op het gebied van compliance, zonder dat gevoelige gegevens buiten de EU worden gehost.

Nederlandse klanten en partners hebben hiermee toegang tot alle Oracle Cloud-diensten, inclusief de Oracle Autonomous Database en Oracle Cloud Applications. Eerder dit jaar werden er al nieuwe regio’s geopend in Toronto (Canada), Seoul (Zuid-Korea), Sydney (Australië) en Zürich (Zwitserland). “Met onze krachtige Cloud-architectuur kunnen wij onze klanten zeer sterke isolatie en beveiliging bieden, zodat hun applicaties niet beïnvloed worden door applicaties van andere klanten en beter beveiligd zijn,” zegt Wilfred Scholman, Country Leader bij Oracle Nederland.

Gen 2 Cloud

De Gen 2 Cloud van Oracle biedt een aantal geavanceerde technologieën, waaronder applicaties aangaande Artifical Intelligence (AI), geïntegreerde beveiliging met behulp van machine learning, geautomatiseerde analytics, en de Oracle Autonomous Database. Deze database is volgens het bedrijf de eerste automatische database die uit zichzelf data versleutelt, automatisch back-ups maakt, zichzelf kan tunen en automatisch patches implementeert voor optimale beveiliging. Met de Oracle Cloud krijgen organisaties verder een prijsstelling die transparant en voorspelbaar is, zodat de kosten duidelijk zijn. Ook biet Oracle Cloud tools en expertise om workloads snel en efficiënt naar de cloud te migreren.

Oracle meldt dat onder meer zorgverzekeraar Menzis, softwarebedrijf Epicenter en energieleverancier Eneco al overstapten op de Gen 2 Cloud van het bedrijf.