Oracle heeft mysterieus cloudcontract van 30 miljard getekend

Oracle heeft een mysterieus cloudcontract van meer dan 30 miljard dollar (25,4 miljard euro) per jaar getekend. Dit zou de huidige cloudomzet verdubbelen.

Een jaarlijkse omzettoevoeging van 30 miljard dollar is significant nieuws voor Oracle. In het boekjaar 2025 bedroeg de totale cloudomzet slechts 24,4 miljard dollar – minder dan dit enkele mysterieuze contract. De totale bedrijfsinkomsten stegen met 8 procent jaar-op-jaar naar 57,4 miljard dollar.

Contract zorgt voor speculaties

CEO Safra Catz gaf aan dat het bedrijf een “sterke start” heeft gemaakt in het huidige boekjaar. Meerdere grote cloudovereenkomsten werden al getekend. Eén contract springt er echter uit, volgens een nieuwe SEC-melding waar TechRadar over schrijft. Deze overeenkomst is meer dan 30 miljard dollar waard en voedt speculaties over de identiteit van deze grote klant.

Het contract werd ondertekend in het boekjaar 2026 van Oracle, maar treedt pas in werking vanaf 2028. Tot die tijd blijft onduidelijk of meer details gedeeld zullen worden. Mogelijke partners die genoemd worden zijn OpenAI, dat samenwerkt met Oracle aan Project Stargate, Temu als recente Oracle-klant en TikTok dat Oracle Cloud gebruikt in de Verenigde Staten.

Impact op Oracle’s groeiambities

Oracle heeft daarnaast plannen aangekondigd voor een AI-datacentercomplex van 40 miljard dollar nabij Dallas voor Project Stargate. Het project krijgt 400.000 Nvidia GB200 GPU’s toegewezen. Het bedrijf wil tot 2029 maximaal 500 miljard dollar investeren in infrastructuur om aan de vraag te voldoen.

Hoewel het 30 miljard dollaarcontract stabiliteit biedt, zijn er uitdagingen. De kapitaaluitgaven verdrievoudigden van 7 miljard naar 21 miljard dollar in één jaar tijd. Oracle voorspelt wel een groei van de cloud infrastructuuromzet met 70 procent voor het einde van dit boekjaar en verwacht bedrijfsinkomsten van 104 miljard dollar in het boekjaar 2029.

