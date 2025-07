Microsoft-storing treft meerdere 365-diensten

Microsoft heeft bevestigd dat er aanhoudende problemen zijn met Microsoft Forms, wat weer een storing betekent voor Microsoft 365-services. Het bedrijf werkt actief aan een oplossing, maar het officiële dashboard voor de servicestatus is nog niet bijgewerkt.

Het bedrijf heeft de storing bevestigd via zijn officiële Microsoft 365 Status X-account en gebruikers geïnstrueerd om de voortgang te volgen via het Microsoft 365 Admin Center met probleem-ID “FM1109073”. Ondanks de bevestigde problemen geeft de officiële 365 Service Health Status-website van Microsoft nog steeds aan dat “alles werkt”. Toegegeven, dit is een discrepantie die waarschijnlijk zal worden weggepoetst naarmate de situatie zich ontwikkelt.

Impact in Europa bevestigd

Uit rapporten blijkt dat de storing gevolgen heeft voor meerdere Europese landen, waaronder België, Duitsland en Nederland. Deze geografische spreiding suggereert dat het probleem zich mogelijk over heel Europa of zelfs wereldwijd voordoet. Microsoft heeft de exacte omvang van de getroffen regio’s nog niet bekendgemaakt.

Toenemend patroon van serviceonderbrekingen

Deze laatste storing is een voortzetting van een zorgwekkende reeks storingen van Microsoft-services in de afgelopen maanden. In januari ondervond het MFA-systeem van Microsoft problemen waardoor gebruikers geen toegang hadden tot verschillende Microsoft 365-applicaties. Meer recentelijk had Microsoft Teams met een storing te maken bij het delen van bestanden, waardoor de samenwerking binnen veel organisaties werd verstoord.

De frequentie van deze incidenten roept vragen op over de betrouwbaarheid van de clouddiensten van Microsoft, ook al blijft de beschikbaarheid van individuele systemen hoog. Organisaties die voor hun dagelijkse activiteiten afhankelijk zijn van Microsoft 365, blijven te maken krijgen met periodieke storingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de productiviteit. Ze zijn binnen deze regio dan ook enorm populair, waardoor enige disruptie wellicht niet te voorkomen is.

Hoe dan ook is Microsoft van plan flink te bouwen aan de AI-datacentercapaciteit, waar wellicht nog wat serverruimte over is voor 365-diensten. Mogelijk is dat het geval als het Copilot-aanbod nog steeds achter de feiten aanloopt ten opzichte van ChatGPT, bijvoorbeeld.

Microsoft Forms-functionaliteit

Microsoft Forms is een online tool voor het maken van enquêtes en quizzen binnen het Microsoft 365-ecosysteem. Met dit platform kunnen gebruikers polls, vragenlijsten en feedbackformulieren maken met aanpasbare thema’s. De gegevens die via Forms worden verzameld, kunnen worden geanalyseerd in Excel en worden gedeeld via Teams en SharePoint, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor organisatorische communicatie en gegevensverzameling.

Door de integratie van de service met andere Microsoft 365-tools zijn storingen bijzonder verstorend voor organisaties die Forms gebruiken voor reguliere bedrijfsprocessen, zoals medewerkerstevredenheidsonderzoeken, het verzamelen van feedback van klanten en het beoordelen van trainingen.

Microsoft heeft nog geen specifieke oplossingen voor de huidige storing van Forms gegeven, maar adviseert gebruikers doorgaans om het Admin Center in de gaten te houden voor realtime updates en informatie over wanneer het probleem is opgelost.