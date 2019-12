‘WAN-verbinding te vaak onversleuteld’

Uit onderzoek van Telindus en Ciena blijkt dat er groot vertrouwen is in de beveiliging van WAN-verbindingen. Wel geeft zo’n 15 procent van de respondenten eerlijk toe dat zij hun WAN-verbindingen niet versleutelen. Vooral in het onderwijs (27 procent) en de zorg (24 procent) blijkt dat IT-beslissers de WAN-verbindingen vaak niet versleuteld hebben.

Volgens Telindus maakt dit deze verbindingen erg kwetsbaar voor cybercrime. Dat er toch vertrouwen is in de beveiliging van de WAN-verbindingen kan volgens het bedrijf komen doordat meer dan een kwart van de respondenten (27 procent) denkt dat hun serviceprovider de WAN-verbindingen heeft versleuteld. De securitymaatregelen van managed verbindingen en gehuurde glasvezel zijn namelijk niet altijd standaard op het juiste niveau.

Cloudstrategie

Joris Leupen, Managing Director van Telindus Nederland, geeft aan dat een succesvolle cloudstrategie valt of staat met de juiste kennis over veilige verbindingen. Volgens hem blijkt uit de praktijk dat het voor organisaties lastig is alle nieuwe ontwikkelingen op dat vlak bij te houden.

“Daarom is het van groot belang dat organisaties niet té gehaast keuzes maken en zorgen voor veilige verbindingen. Werk samen met een strategisch partner zodat je de steeds complexere technologieën enerzijds, en de security- en governance-aspecten van de cloud anderzijds, kunt managen. Deze partner dient expert te zijn op het gebied van cloud, security en netwerkinfrastructuur, om het juiste advies te kunnen geven. Op deze manier kan je met een gerust hart een cloud first-beleid hanteren”, aldus Leupen.