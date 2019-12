Citrix Workspace beschikbaar op Google Cloud

Citrix kondigt aan dat Citrix Workspace vanaf nu beschikbaar is voor Google Cloud. Dit moet organisaties meer flexibiliteit bieden om Workspace te kunnen gebruiken. De oplossing geeft universele toegang tot de apps van G Suite.

“Werknemers willen op het werk niet meer worden afgeleid door technologie. Ze willen dat het ze helpt hun werk zo goed mogelijk te doen”, zegt Calvin Hsu, Vice President, Product Marketing, bij Citrix. “Citrix Workspace maakt een einde aan de digitale ruis waar werknemers gefrustreerd van raken en stelt ze in staat zich te concentreren op het werk waarvoor ze zijn aangenomen.”

Volgens Citrix geeft Workspace werknemers de mogelijkheid om een betere werkervaring te bereiken, omdat de activiteiten die mensen ontplooien om hun werk optimaal te organiseren, worden begeleid en geautomatiseerd.

Hogere productiviteit

Met de laatste release van Citrix Workspace kunnen Google Cloud-gebruikers de G Suite tools van hun eindgebruikers opnemen in een slimme feed. Dankzij microapps, die veelvoorkomende taken automatiseren, worden meerdere workflows geïntegreerd. Dit moet tijd besparen en de productiviteit verhogen. Microapps voor G Suite zijn in staat allerlei taken te stroomlijnen, van het inboeken van resources tot het toesturen van uitnodigingen en herinneringen aan nieuwe teamleden. Dankzij een microapp builder kunnen organisaties de Citrix Workspace verder aanpassen aan specifieke behoeften en processen.

Moderne app-ontwikkeling voor de hybrid cloud

Door gebruik te maken van Google Cloud Anthos voor hybride en multicloud-installaties, kunnen organisaties microservices-applicaties bouwen die ze overal kunnen draaien. Klanten kunnen verder Citrix ADC’s, waaronder MPX, VPX en CPX, integreren in Anthos. De migratie van applicaties wordt eenvoudiger dankzij operationele consistentie en consistent beleid in zowel on premise- als cloud-omgevingen. Citrix ADM Service Graphs moet het verder mogelijk maken om microservice-maps te visualiseren, en inzicht te geven in de staat van die microservices, zodat afwijkingen en potentiele problemen kunnen worden gedetecteerd.