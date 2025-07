Google vervangt Developer Previews door Android Canary-kanaal

Google kondigt een belangrijke wijziging aan in het pre-releaseprogramma van Android. In plaats van het bestaande Developer Preview-programma introduceert het bedrijf nu het nieuwe Android Canary-releasekanaal.

Dit kanaal moet ontwikkelaars eerder en consistenter toegang geven tot functies die nog in ontwikkeling zijn. Waar Developer Previews vooral beschikbaar waren in het begin van een nieuwe releasecyclus, is het nieuwe model ontworpen voor doorlopende toegang en feedbackmogelijkheden.

Volgens Google schoot het vorige model tekort doordat Developer Previews niet gekoppeld waren aan een vast releasekanaal. Bovendien was handmatig flashen nodig telkens wanneer een nieuwe cyclus begon. Ook stopte het previewtraject zodra een Android-versie de bètafase bereikte. Zo ontstond een periode waarin nieuwe, nog niet bèta-klare functies geen officieel feedbackkanaal hadden.

Met de introductie van het Canary-kanaal wil Google dit probleem aanpakken. Ontwikkelaars kunnen hun ondersteunde Pixel-apparaat flashen naar dit kanaal via de Android Flash Tool. Daarna ontvangen ze automatische OTA-updates met de nieuwste testversies van Android. Wie uit het kanaal wil stappen, zal opnieuw moeten flashen naar een publieke of bèta-build, met een volledige gegevensreset als gevolg.

Vroeg nieuwe functionaliteit verkennen

Het Canary-kanaal maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium geplande gedragswijzigingen en nieuwe functionaliteit te verkennen. Deze vernieuwingen zijn niet per se bedoeld om uiteindelijk in een stabiele release terecht te komen. Het kanaal zal naast het bestaande bètaprogramma blijven bestaan, dat zich meer richt op stabielere functies die op korte termijn worden uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen Canary-builds ook gebruiken in hun CI-processen om vroegtijdig compatibiliteitsproblemen met hun apps op te sporen.

Google benadrukt dat het Canary-kanaal bedoeld is voor ontwikkelaars die zo snel mogelijk met nieuwe API’s en mogelijke wijzigingen willen werken. De versies zijn door geautomatiseerde tests gegaan en kort intern getest, maar bevatten mogelijk bugs en ingrijpende veranderingen. Daardoor zijn ze ongeschikt voor dagelijks gebruik op een primair toestel.