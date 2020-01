Amazon wil toewijzing JEDI-contract aan Microsoft halt toeroepen

Een tender voor een defensiecontract ter waarde van tien miljard dollar werd vorig jaar toegewezen aan Microsoft: Amazon Web Services viste achter het net. In een poging de keuze voor Microsoft ongedaan te maken, stapt AWS naar de rechter om in ieder geval tijdelijk te voorkomen dat het contract daadwerkelijk doorgaat.

Voor het cloud-project Joint Enterprise Defense Infrastructure (afgekort JEDI), schreef het ministerie van defensie in de Verenigde Staten een tender uit. Microsoft en AWS waren de twee grote kanshebbers en gezien samenwerking in het verleden tussen laatstgenoemde en het DOD, leek Amazon het contract binnen te hebben. Niets bleek minder waar, toen Microsoft in 2019 met de miljardendeal aan de haal ging.

AWS meende toen al dat er schokkende fouten waren gemaakt bij het toewijzen van het contract aan Microsoft, nu zet Amazon ook daadwerkelijk serieuze stappen om het uitvoeren van het contract door Microsoft te voorkomen. Eind januari zal een aanvraag voor het tijdelijk verbieden van het contract worden ingediend, met een verwachte uitspraak op 11 februari.

Inmenging van president Trump

Volgens AWS zou president Donald Trump druk hebben gezet op het DOD om voor Microsoft te kiezen en persoonlijke aanvallen op de CEO van Amazon, Jeff Bezos, hebben gedaan achter de schermen.

Vorig jaar, op het moment dat werd bekendgemaakt dat AWS het contract niet zou krijgen, liet Andy Jassy van AWS al weten dat er een ‘aanzienlijke hoeveelheid politieke invloed’ mee had gespeeld in de keuze voor Microsoft. Dat aangezien ‘als je de twee platformen naast elkaar legt en kijkt naar de kern, je met een andere eindconclusie zou zijn gekomen.’

Gezien de hoogte van het bedrag dat met het contract komt, is het geen verrassing dat Amazon er alles aan doet om te voorkomen dat Microsoft ermee aan de haal gaat. Met JEDI zou het ministerie van defensie in de VS en een aantal andere takken overgaan op een speciale cloud-infrastructuur, net als het gebruik kunnen maken van nieuwe technologie die door de gecontracteerde partij zal worden geleverd.