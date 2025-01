Clouddominantie Microsoft en Amazon nader onderzocht

De Britse mededingingsautoriteit CMA heeft voorlopig vastgesteld dat de concurrentie in de cloudservicesector niet goed werkt. Amazon Web Services en Microsoft bezitten elk ongeveer 40 procent van de Britse markt voor clouddiensten.

De toezichthouder wil wegens de dominantie de twee bedrijven onderzoeken. Dit om te kijken naar de strengere concurrentieregels voor digitale markten die onlangs van kracht zijn geworden, weet Bloomberg. Deze nieuwe regels geven de CMA de bevoegdheid bedrijven te bestempelen als partijen met een ‘Strategic Market Status’. Onder de regels kan de toezichthouder gedragseisen opleggen aan bedrijven, forse boetes uitdelen en maatregelen nemen om de concurrentie te bevorderen.

Impact op de Britse economie

De bevindingen van de CMA komen tegelijkertijd met de stappen van de regerende Labour-partij, die druk uitoefent op toezichthouders om groei te stimuleren. Met gebruikers die vorig jaar 9 miljard pond (10,7 miljard euro) uitgaven aan clouddiensten, kan het aanwijzen van bedrijven een stimulans zijn voor economische groei.

Kip Meek, voorzitter van de onafhankelijke onderzoeksgroep van de CMA, benadrukte het belang van effectieve concurrentie in deze sector voor keuze, kwaliteit en concurrerende prijzen.

“Het conceptrapport zou zich moeten richten op het vrijmaken van de weg voor de door AI aangestuurde toekomst van het VK, en niet op het fixeren op verouderde producten die in de vorige eeuw zijn gelanceerd”, zegt Rima Alaily, Corporate Vice President en Deputy General Counsel Competition Law Group bij Microsoft. “De cloud computing-markt is nog nooit zo dynamisch en competitief geweest, en trekt miljarden aan investeringen, nieuwe toetreders en snelle innovatie aan. Wat zou beter kunnen zijn voor Britse bedrijven en de overheid?”

Google, een concurrent in de cloudmarkt, reageerde positief op de aankondiging van de CMA. Het bedrijf stelde dat beperkende licenties schadelijk zijn voor Britse cloudklanten en innovatie belemmeren. De CMA is in oktober 2023 begonnen met haar marktonderzoek naar clouddiensten en zal haar standpunten in augustus formaliseren.

