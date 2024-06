Amazon voegt zich bij Apple, Microsoft en Nvidia in de ranglijst van meest waardevolle techbedrijven

Amazon heeft nu een beurswaarde van 2 biljoen dollar (ongeveer 1,87 biljoen euro). Hiermee komt het bedrijf in dezelfde categorie extreem waardevolle techbedrijven als Google’s moederbedrijf Alphabet, Microsoft, Apple en meest waardevolle bedrijf ter wereld: Nvidia.

De belangrijkste reden voor de hoge beurswaarde van Amazon is de push die de techgigant doorvoert op het gebied van AI en dan natuurlijk GenAI. Niet door zelf veel te ontwikkelen, maar juist door het aanbieden van backend-producten waarmee ontwikkelaars zelf kunnen kiezen uit verschillende LLM’s en deze in hun eigen GenAI-oplossingen verwerken. Denk daarbij aan Amazon Bedrock.

AWS steeds interessanter

Daarnaast is Amazon voor investeerders steeds interessanter vanwege de hernieuwde interesse in de activiteiten van Amazon-dochter en public cloudaanbieder AWS. Dit onderdeel kondigde onlangs een reeks nieuwe datacenters aan om aan de groeiende vraag aan GenAI-capaciteit te kunnen voldoen.

Onder meer is onlangs aangekondigd dat de public cloudgigant 15,7 miljard euro uittrekt voor het bouwen van een nieuw datacenter in de Spaanse regio Aragon. Het AWS-datacenter moet in deze regio ongeveer 17,500 fulltime banen opleveren.

De Spaanse regio is interessant voor techbedrijven. Ook Microsoft investeerde daar onlangs flink in de bouw van nieuwe datacenters.

Personeel ontslagen om kosten te drukken

Overige redenen waarom Amazon steeds meer interesse krijgt en de bedrijfswaarde opstuwt, zijn onder meer de flinke kostenreducties die het doorvoert. Zo wordt veel personeel ontslagen om een einde te maken aan de overcapaciteit die is ontstaan, nadat tijdens de pandemie juist duizenden medewerkers zijn aangetrokken. Minder kosten betekent dat de techgigant in de ogen van investeerders ook financieel stabieler is.

Techbedrijven al langer zeer in trek

Techbedrijven zijn al langere tijd in trek bij investeerders vanwege de grote vraag naar (Gen)AI-oplossingen en -toepassingen. Deze grote vraag zorgde ervoor dat Nvidia, de voornaamste leverancier van de benodigde GPU’s voor AI-workloads, onlangs Microsoft passeerde als meest waardevolle bedrijf ter wereld.

