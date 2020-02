Canonical lanceert Android services op cloud met hoge prestaties

Canonical, de makers van Ubuntu Linux, gaan een Android-app-platform bouwen bovenop een Ubuntu-gebaseerde cloud. Die cloud gaat de Anbox-cloud heten, en moet het mogelijk maken om veeleisendere Android-apps te bouwen.

Onder meer high-end games voor op grote smartphones moeten op het platform geleverd kunnen worden. Het Stadia-streaming platform van Google is een voorbeeld van een gelijkaardige aanpak. Volgens ZDNet hangt het succes van dat soort streaming-diensten af van de beschikbaarheid van 4G LTE, evenals de snelheid van de ontwikkeling van 5G en edge computing.

Met de Anbox Cloud kunnen ontwikkelaars intensieve grafische en geheugen-intensieve mobiele games en andere applicaties bouwen. Die apps moeten vervolgens kunnen worden opgeschaald naar een groot aantal gebruikers. Bovendien moeten ze tegelijkertijd responsiviteit en lage latency bieden, wat gamers nodig hebben om fatsoenlijk te kunnen spelen. In plaats van het downloaden van een spel, worden de Android-games dus in een Software-as-a-Service (SaaS)-modus gespeeld.

Containerisatie

Canonical stelt dat het platform is gebaseerd op aantal verschillende technologieën van het bedrijf. Zo worden er gecontaineriseerde Android-apps op de Ubuntu 18.04 LTS kernel gedraaid. De containerisatie wordt verzorgd door geïsoleerde LXD-systeemcontainers. Voor Anbox-serviceproviders betekent dit dat ze een applicatiedichtheid krijgen die dubbel zo groot is in vergelijking met het draaien van Android-apps in VM’s.

Deze gecontaineriseerde Android-instances werken met mobiele apparaten via een lokale client-applicatie. Een aangepaste plugin is geoptimaliseerd om de data-uitwisseling tussen de clientapplicaties en Android-instances te verwerken. De invoer wordt doorgestuurd naar de Android-instance en de grafische uitvoer wordt teruggestuurd naar de client om op het apparaat te worden weergegeven.