Nvidia’s datacenter-omzet is voor het eerst meer dan gaming

De kwartaalcijfers van Nvidia waren erg goed: het rapporteert 3,8 miljard dollar (3,3 miljard euro) aan omzet. Voor het eerst in de geschiedenis was bovendien de omzet van de datacenterafdeling van Nvidia hoger dan die van zijn gamingtak.

Normaliter is Nvidia erg afhankelijk van de gaming industrie, maar het blijkt nu ook erg goed te boeren op het gebied van datacenters. Eén van de grootste drijfveren hierachter is de aankoop van Mellanox en de goede verkoopcijfers van de A100 accelerator. De aankoop van Mellanox had zijn invloed op de cijfers: zowel positief als negatief. Het heeft 14 procent aan het resultaat bijgedragen, maar het aanschaffen van het bedrijf heeft natuurlijk ook zijn invloed op de cashflow.

De omzet van Nvidia zijn met maar liefst 50 procent gestegen, wat het tweede kwartaal van 2020 een recordbreker maakt voor de organisatie. De datacenter-omzet is 1,75 miljard dollar, waarvan 30 procent voortkwam uit Mellanox’ netwerkproducten. Echter ging het ook al erg goed zonder dat bedrijf: Nvidia’s GPU datacenter-omzet was sowieso al meer dan 1,2 miljard.

Het tweede kwartaal markeert ook het eerste volle kwartaal van A100-verkopen. De accelerator helpt om de datacenter GPU-omzet van Nvidia verder te laten groeien. Het zat er al even aan te komen dat Nvidia’s datacenter-inspanningen het gingen winnen van gaming. Het is een positieve ontwikkeling voor het bedrijf, dat als strategie had om meer te diversifiëren. Nvidia wil namelijk een computerbedrijf zijn, in plaats van een gaming graphics-bedrijf.

Niet dat het slecht gaat met gaming: ook dit was een recordkwartaal met 1,65 miljard dollar aan omzet. Dat is 25 procent meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Waar veel kleine en grote organisaties kampen met de negatieve gevolgen van de crisis, lijkt Nvidia er op zijn manier de vruchten van te plukken. Mensen zijn vaker thuis en moeten regelmatig binnen blijven, wat het heel aantrekkelijk maakt om te gaan gamen.

Niet alle afdelingen van Nvidia hebben overigens op een positieve manier te maken met de pandemie: de automotive-kant van Nvidia had bijna de helft minder inkomsten vergeleken bij hetzelfde kwartaal vorig jaar.