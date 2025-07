Mistral wil een miljard ophalen voor Franse AI-clouddienst

De Franse AI-startup Mistral AI voert gesprekken met onder meer het investeringsfonds MGX over een nieuwe financieringsronde van grofweg 1 miljard euro in aandelen, aangevuld met honderden miljoenen euro aan schuldfinanciering bij Franse kredietverstrekkers.

De middelen zijn grotendeels bedoeld voor de lancering van Mistral Compute, een nieuwe AI-cloudinfrastructuur die volledig in Frankrijk wordt opgezet. Dit meldt Bloomberg.

Met de plannen versterkt Mistral zijn positie in de Europese AI-markt. Het bedrijf, opgericht in 2023, haalde inmiddels al meer dan 1 miljard euro op. De onderneming werkt actief samen met Nvidia en MGX aan de bouw van het grootste AI-datacentrum van Europa. Die campus vormt de technische ruggengraat van een bredere strategie om Frankrijk digitale autonomie te geven in een wereld waarin de VS en China de AI-innovatie domineren.

18.000 Grace Blackwell-chips

De schuldfinanciering waar Mistral nu over onderhandelt, zou worden gebruikt om de hardwarebasis van Mistral Compute op te bouwen. Volgens betrokken partijen zal de infrastructuur draaien op 18.000 van Nvidia’s nieuwste Grace Blackwell-chips. Men noemt de Franse staatsinvesteerder Bpifrance, al aandeelhouder van Mistral, als een van de potentiële kredietverstrekkers.

Tijdens VivaTech 2025 benadrukte president Macron dat de samenwerking tussen Mistral, MGX en Nvidia cruciaal is voor de technologische toekomst van Frankrijk. Hij noemde het initiatief een beslissend moment voor de Franse AI-industrie.

Mistral-CEO Arthur Mensch liet weten dat zijn bedrijf af wil van het imago van modelbouwer en zich ontwikkelt tot volwaardige AI-cloudspeler. Volgens hem biedt het uitrollen van een eigen platform niet alleen meer schaalbaarheid, maar ook strategische grip op het gebruik van AI binnen Europa.

De startup heeft recent meerdere producten gelanceerd, waaronder een programmeerassistent en een nieuwe generatie LLM’s gericht op redeneren. De commerciële groei versnelt, vooral in Europa, al ziet het bedrijf ook momentum in de VS.

De gesprekken over de nieuwe financieringsronde zijn nog niet afgerond en de exacte waardering na de deal is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Mistral zijn ambities internationaal verder opschroeft.