Cloudsector wil dat EU watertoevoer datacenters niet beperkt

Cloud Infrastructure Providers in Europe (CISPE) komt met voorstellen voor de “waterveerkracht” van Europa. De organisatie ziet zichzelf als onderdeel van de oplossing voor waterproblemen ondanks dat het een grootgebruiker is, maar vraagt om afgestemde regelgeving die sectoren niet tegenover elkaar zet.

Door de hoge eisen voor rekenkracht van AI is de al in het nauw gedrukte datacenterwereld volop in beweging. Naast netcongestie (in verschillende mate per land) is er op grote schaal sprake van dorst. Doordat serverracks steeds compacter moeten worden om genoeg GPU’s en CPU’s samen te plaatsen, is liquid cooling de volgende evolutie van hittemanagement.

Dit plaatst CISPE lijnrecht tegenover andere sectoren die ook om de beperkte watervoorraad strijden. De belangenorganisatie weigert het bij deze patstelling te houden. In plaats van confrontatie hoopt CISPE op publiek-private samenwerkingen om bijvoorbeeld de waterinfrastructuur te moderniseren. Voor clouddiensten vraagt CISPE om een beleidskader dat veilige, interoperabele cloud-oplossingen bevordert. Digital twins en sensornetwerken kunnen volgens de voorstellen veel breder ingezet worden in watersystemen.

Sector heeft stappen gezet

Via het Climate Neutral Data Centre Pact heeft de cloudindustrie al een Water Usage Effectiveness (WUE) methodiek ontwikkeld. Deze houdt rekening met lokale waterstress en waterkwaliteit. Operators die meer dan 85 procent van Europa’s datacentervolume vertegenwoordigen, gebruiken deze meetlat inmiddels. Ze combineren dit met rapportagevereisten uit de Energy Efficiency Directive. Het gebruik van hergebruikt water wordt steeds belangrijker. Er wordt wereldwijd al intensief gewerkt aan duurzaamheid in datacenters, waar bijvoorbeeld PUE-scores een bekende meetlat zijn. Het gebruik van drinkwater voor koeling staat onder druk.

Afstemmingsprobleem

Het voorstel van CISPE benadrukt het belang van afgestemde regelgeving, maar de vraag is of het dit weet te verkopen. De organisatie wil niet dat nieuwe regels dupliceren wat er al bestaat. Ook vraagt het om een sectoroverstijgende aanpak. “Water resilience is een pressing issue dat de Commissie moet aanpakken”, zegt CISPE sustainability policy manager Velimira Bakalova. Het heeft wel door dat er een probleem is, maar wil duidelijk niet reactief zijn. Met deze houding hoopt de cloudsector voor zichzelf op te komen voordat het aan zeer restrictief beleid wordt blootgesteld.

CISPE vertegenwoordigt Europese cloudbedrijven, terwijl niet-Europese hyperscalers deelnemen als waarnemers zonder stemrecht. Deze constructie past bij het bredere Europese streven naar digitale soevereiniteit. De organisatie ligt in lijn met toekomstvisies waarin datacenters steeds efficiënter omgaan met alle middelen, waaronder water. Voor de datacenterindustrie staat veel op het spel. Ondanks de vooruitgang blijven datacenters grote waterverbruikers. De aanpak via hergebruik van gemeentelijk afvalwater voor industriële doeleinden kan hier verandering in brengen. Maar dat vereist wel samenwerking tussen verschillende overheden en sectoren.