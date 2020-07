Nvidia breidt virtual GPU-ondersteuning uit voor thuiswerk

Nvidia updatet de virtual GPU (vGPU)-software, om eindgebruikers en IT-beheerders van nieuwe functionaliteit te voorzien. De functionaliteit moet onder meer het werken vanuit huis ondersteunen.

De onthulling van de nieuwste vGPU is essentieel voor VR-applicaties die in het verleden moeilijk gevirtualiseerd konden worden. De nieuwe versie wordt geleverd met een extra 120Hz VSync-ondersteuning en resoluties tot 4K. Hiermee zou de gebruikerservaring op CloudXR een stuk soepeler moeten lopen. CloudXR is het VR-streamplatform van Nvidia voor zowel 5G als wifi.

Grote vraag naar GPU-virtualisatie

Met de vernieuwde GPU komt er meer samenwerking op het gebied van computer-aided design, waarbij het renderen in real-time van fotorealistische weergaves van prototypes nodig kan zijn. In het bijzonder moet het de ervaring op Nvidia’s onlangs uitgebrachte Omniverse AEC Experience verbeteren, die is ontworpen voor professionals in de architectuur, engineering en bouw.

Sinds het begin van de pandemie is het aantal klanten dat op zoek is naar GPU-virtualisatiemogelijkheden enorm toegenomen. “In de afgelopen drie of vier maanden is er een enorme belangstelling voor deze technologie geweest, omdat het mensen in staat stelt om binnen enkele minuten aan de slag te gaan”, aldus Nvidia. Belangrijke sectoren waar deze technologie in opkomst is, zijn de productiesector en de automobielsector.

Nieuwe bedrijfsfuncties voor virtual GPU’s

Nvidia voegt ook nieuwe functies toe in vGPU voor IT-beheerders en cloud-dienstverleners, zoals cross-branch support, waarbij de host- en guestsoftware op verschillende versies van de vGPU kunnen draaien. Dit moet het eenvoudiger maken om upgrades en grote implementaties uit te voeren.

Nvidia werkt ook samen met SUSE aan de Linux Enterprise Server om hypervisor-ondersteuning uit te breiden. Dit maakt GPU-virtualisatie voor AI en data science-workloads mogelijk, waardoor de hypervisor-platformopties voor cloud-serviceproviders en ondernemingen worden verbeterd.

