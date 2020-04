Nvidia neemt Mellanox definitief over

Nvidia heeft de overname van Mellanox afgerond voor een bedrag van 6,9 miljard dollar (6,4 miljard euro). De overname werd vorig jaar aangekondigd.

Op 17 april kondigde Nvidia aan dat de overeenkomst door alle betrokken autoriteiten was goedgekeurd om door te gaan. De China State Administration for Market Regulation was de laatste autoriteit die de overname moest goedkeuren.

“Met Mellanox heeft Nvidia end-to-end technologieën van AI-computing tot netwerken, een compleet aanbod van processoren tot software en een aanzienlijke schaalgrootte om de volgende generatie datacenters vooruit te helpen”, aldus Jensen Huang, CEO van Nvidia.

“Onze gecombineerde expertise, ondersteund door een rijk ecosysteem van partners, zal een antwoord bieden op de uitdaging van de toenemende wereldwijde vraag naar internetdiensten voor consumenten, en de toepassing van AI en versnelde data science van cloud tot edge tot robotica.” Nvidia verwacht dat de overname van Mellanox onmiddellijk de inkomsten en cashflow van Nvidia zullen vergroten.

Mellanox

Eind vorig jaar werd de overname van Mellanox door Nvidia al goedgekeurd door Europese Unie. Volgens de Europese Unie bracht de overname de concurrentie niet in gevaar, omdat “de bedrijven hoofdzakelijk complementaire producten leveren en hun respectieve posities niet zullen kunnen benutten in aangrenzende markten.”

Mellanox is een specialist in Infiniband-interconnects. Deze interconnects zijn een essentieel onderdeel van HPC-infrastructuur, maar worden ook daarbuiten steeds belangrijker. Intel wou oorspronkelijk ook Mellanox overnemen, maar een akkoord kon niet bereikt worden.

Vorige maand werd aangekondigd dat Nvidia storage-leverancier SwiftStack overneemt. De voorwaarden van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt. Swiftstack specialiseert zich in object storage en moet Nvidia helpen zijn kunstmatige intelligentie (AI)-capaciteiten uit te breiden.