SAP verstevigt customer experience-portfolio met Emarsys

SAP neemt de omnichannel-specialist Emarsys over om zijn SAP Customer Experience-portfolio verder te verstevigen. Klanten moeten met de hieruit voortvloeiende oplossingen nog beter in staat zijn hun customer experience zeer persoonlijk te laten verlopen.

Klanten willen tegenwoordig steeds vaker hun aankopen volledig digitaal afhandelen. Vandaar dat SAP zijn Customer Experience-portfolio aan oplossingen, die zich volledig op dit digitale verkoopproces richten, wil uitbreiden met nog meer mogelijkheden. Vooral als het gaat om het bieden van supergepersonaliseerde klantenervaringen die ervoor moeten zorgen dat elk klantencontact relevant is en omzet oplevert.

Cloudgebaseerd marketingplatform

Met de nu aangekondigde overname van Emarsys krijgt de CRM-cloudgigant een omnichannel-platform voor ‘customer engagement’ in handen. Concreet is dit een cloudgebaseerd marketingplatform waarmee bedrijven op grote schaal zeer persoonlijke interactie kunnen hebben met hun klanten via verschillende kanalen. Onder meer via sms, e-mail, social media en via hun websites.

Integratie in eigen platforms

SAP is van plan het platform te integreren in zijn SAP S/4 HANA-platform en ook toe te voegen aan zijn SAP en Qualtrics Experience Management-technologie. De toegevoegde functionaliteit moet het daarbij mogelijk maken om frontoffice data te integreren met die van de backoffice en daar individuele klantenreacties aan toe te voegen.

‘Commerce-anywhere’-strategie

Hierdoor biedt de CRM- en cloudspecialist zijn klanten straks een overkoepelend portfolio aan oplossingen en toepassingen voor een complete ‘commerce anywhere-strategie. Hierdoor ontstaan dan hypergepersonaliseerde digitale koopervaringen via alle mogelijke kanalen, aldus SAP.

