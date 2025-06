SAP en Celonis bereiken voorlopige overeenstemming in rechtszaak

Celonis en SAP hebben een tussentijdse overeenkomst bereikt. SAP heeft ermee ingestemd niet langer te interveniëren bij het gebruik van Celonis’ data extractor. Begin dit jaar spande Celonis een rechtszaak aan tegen SAP, omdat laatstgenoemde het verkrijgen van data zou bemoeilijken.

De voorlopige regeling betekent dat SAP geen extra licenties of kosten zal opleggen aan klanten die de Celonis-extractor gebruiken voor toegang tot hun eigen data. In ruil daarvoor heeft Celonis zijn verzoek om een voorlopige rechterlijke uitspraak ingetrokken.

In maart van dit jaar begon Celonis een rechtszaak tegen SAP bij een federale rechtbank in San Francisco. Het process mining-bedrijf beschuldigt SAP van anticompetitief gedrag. Celonis stelt dat SAP zijn dominante positie in de ERP-markt misbruikt om concurrenten systematisch uit te sluiten.

Klantvrijheid centraal

De overeenkomst richt zich specifiek op het gebruik van Celonis’ data-extractor. Deze tool helpt klanten hun data uit SAP-systemen te halen voor procesanalyse. SAP kan nu niet meer ingrijpen in dit gebruik tot het geschil definitief is afgerond. Ook zijn er geen bijkomende licentiekosten verbonden aan deze functionaliteit.

“Geen systeem moet klanten tegenhouden om hun processen te transformeren. Processen zouden ontworpen moeten worden om het beste te werken voor het bedrijf, niet voor de systemen die het bedrijf gebruikt”, zegt Carsten Thoma, President and Board Director bij Celonis.

Volgens de overeenkomst kunnen bedrijven hun technologiepartners kiezen zonder bemoeienis, verkeerde informatie of oneerlijke restricties. Dit geldt in ieder geval tot de juridische procedure in Californië tot een definitieve uitspraak leidt.

De spanningen tussen beide Duitse bedrijven escaleerden nadat SAP in 2021 process mining-specialist Signavio overnam. Celonis beweert dat SAP sindsdien zijn ERP-dominantie gebruikt om externe leveranciers te belemmeren. Het bedrijf wijst op hogere kosten, technische restricties en beleidswijzigingen die concurrenten benadeelden.

SAP gaf het volgende commentaar op de nieuwste ontwikkelingen: “SAP verwerpt de claims van Celonis en blijft aandringen op afwijzing van de zaak. In de tussentijd is SAP overeengekomen de status quo met Celonis te handhaven en verwarring te voorkomen ten behoeve van SAP’s klanten. SAP zal zijn intellectuele eigendomsrechten blijven evalueren en indien nodig actie ondernemen.”

