MongoDB geeft databasedienst Altlas multicloud-ondersteuning

MongoDB heeft functionaliteit toegevoegd aan zijn beheerde databasedienst Atlas, om een enkele databaseomgeving over meerdere public cloudomgevingen te distribueren. Dit om klanten meer flexibiliteit te geven in het uitrollen van hun applicaties naar deze cloudomgevingen.

Met de toegevoegde functionaliteit wil MongoDB bedrijven helpen bij hun multicloudstrategie. Zeker nu bedrijven hun IT-omgevingen hier steeds meer op afstemmen. De databasespecialist maakt het mogelijk om applicaties te bouwen, uit te rollen en te draaien binnen de omgevingen van diverse cloudaanbieders. Dit geeft hen vanzelfsprekend meer flexibiliteit voor waar zij hun applicaties uitrollen en welke diensten zij van hun cloudleveranciers kunnen afnemen.

Toevoeging van multicloud clusters

Concreet gaat het om nieuwe functionaliteit voor de grote cloudgebaseerde op NoSQL gebaseerde Atlas-database van MongoDB. Het is nu mogelijk om met multicloud clusters tegelijk een database uit te rollen naar de drie grote public clouds AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Hierdoor zijn klanten ook in staat om op deze manier in een enkele keer applicaties naar deze omgevingen uit te rollen. Hiermee vermijden zij, zo geeft MongoDB aan, complexe operationele werkzaamheden als het beheer van datareplicatie en migratie van en naar cloudomgevingen.

Ook voor diensten van public cloudaanbieders

Ook helpt de nu toegevoegde functionaliteit klanten bij het afnemen van diensten van de betreffende public cloudaanbieders, zo gaat MongoDB verder. Hierdoor wordt het makkelijker om oplossingen en toepassingen af te nemen als AI, analytics en serveless-producten. Wanneer klanten hun applicaties bij de ene public cloud onderbrengen, kunnen zij ook de machine learning-mogelijkheden van een andere gebruiken voor hun operationele data. Zonder dat zij deze data hoeven te migreren.

Automatische fail-over

De cloudgebaseerde Atlas-database zorgt nu ook voor meer cross-cloud resiliency. Hiermee worden incidenten in een bepaalde cloudregio beperkt tot een enkel public cloudplatform. MongoDB Atlas biedt in dit geval automatische fail-over naar een andere public cloudomgeving die in dezelfde regio actief is. Inclusief low latency en met de benodigde compliance voor de data.

MongoDB Atlas is nu wereldwijd in 79 cloudregio’s beschikbaar voor AWS, Microsoft Azure en Google Cloud.