AWS haalt bijna perfecte PUE-score voor Europese site

AWS heeft vandaag tijdens re:Invent voor het eerst inzage gegeven in hoe efficiënt de datacenters van het bedrijf omgaan met energie. Gemiddeld zien deze cijfers er al goed uit, maar een site van een van de cloudregio’s van AWS haalt zelfs bijna een perfecte PUE-score.

In gesprekken over de duurzaamheid van datacenters gaat het doorgaans binnen een paar zinnen over PUE, oftewel Power Usage Effectiveness. Dit getal geeft aan hoeveel van de energie die een datacenter gebruikt ook daadwerkelijk omgezet wordt in rekenkracht. Het is uiteraard de bedoeling om zo weinig mogelijk verloren te laten gaan. Een score van 1 betekent een efficiëntie van 100 procent, waarbij er dus geen verlies is. PUE speelt al een belangrijke rol, maar zal dat met het van kracht worden van de Energy Efficiency Directive in de Europese Unie alleen maar meer worden.

Een PUE van 1, waarbij alle energie die een datacenter opneemt ook daadwerkelijk in de hardware in de racks terechtkomt, is vanzelfsprekend erg lastig. Daarvoor moet alles optimaal ontworpen zijn en ook nog eens optimaal op elkaar aansluiten. Een PUE van 1,2 wordt tegenwoordig gezien als een goede score. Wereldwijd ligt de PUE op 1,8. Dat is nog een behoorlijk eindje verwijderd van die score dus.

Welke PUE behaalt AWS?

Een hyperscaler zoals AWS heeft het voordeel dat het vrijwel alles in het datacenter zelf ontwerpt en ontwikkelt. Dat houdt in dat het vanaf de basis PUE kan meenemen als criterium. Het is dan ook te verwachten dat hyperscalers het goed doen in dit opzicht, ervan uitgaande dat ze hiermee bezig zijn. De cijfers die AWS vandaag deelt stellen ook zeker niet teleur in dat opzicht. Gemiddeld behalen alle cloudregio’s samen in 2023 een PUE van 1,15. Daarmee haalt het net niet de 1,10 van Google Cloud. Microsoft zit hier ook niet heel ver vandaan. Veel van de datacenters van dat bedrijf waarover PUE-data beschikbaar is, zitten ook onder de 1,2, met uitschieters naar beneden en naar boven.

De verschillen tussen de drie grote public cloudaanbieders op het gebied van PUE zijn dus niet enorm groot. Dat was ook niet de verwachting. Een gemiddelde PUE-score van 1,15 voor AWS is zonder meer een nette score. De best presterende regio van AWS doet er echter nog een flinke schep bovenop. Een site van die regio (in Europa) haalt een PUE-score van 1,04. Dat is heel dichtbij de perfecte score. Via deze link kun je hier meer over te weten komen.

De reden dat AWS (en waarschijnlijk ook de andere hyperscalers) dit soort lage PUE-scores kan halen, zit volgens het bedrijf in hoe het de elektrische circuits en verdere mechanica ontwerpt. Het heeft ook de hybride koelsystemen (lucht en vloeistof) verder doorontwikkeld en blijft ook de positionering van de apparatuur in de racks optimaliseren. De nieuwe componenten die in de apparatuur zitten die AWS inzet voor AI-doeleinden behalen volgens het bedrijf ook nog altijd een uitstekende PUE van 1,08.

Lees ook: Datagedreven duurzaamheid: de inzet van AI voor meer energie-efficiëntie