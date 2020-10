Intel introduceert cloudplatform voor geografische data en workloads

Intel heeft met Intel Geospatial een cloudgebaseerd dataplatform voor het analyseren en verwerken van geografische workloads gepresenteerd. Dit platform zet geografische data uit verschillende bronnen om in 2D- en 3D-visualisaties voor verschillende use cases.

Het platform is bijvoorbeeld nuttig voor agrarische bedrijven, voor het beschermen van gewassen bij extreme weersomstandigheden.

Het Intel Geospatial is een in Intel datacenters ondergebracht cloudgebaseerd dataplatform waarin geografische data uit verschillende bronnen wordt verzameld. Hierop kunnen vervolgens onder meer data engineering, 3D-visualisatie en standaard analytics-tools op worden losgelaten.

Concreet wordt binnen het nu gelanceerde platform onder meer informatie verzameld uit bronnen als satellieten, vliegtuigen en drones en data uit Mobileye, de autonome voertuig-dochter van Intel. Aan deze data worden vervolgens standaard algoritmes toegevoegd voor risicoclassificatie, het tellen van objecten, het meten van afstanden en het samenvoegen van privé en publieke bestanden.

Daarnaast gebruikt Intel de technologie van zijn startup Enview AI om driedimensionale geografische classificaties mogelijk te maken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een versnelling van het verwerken en analyseren van zogenoemde Laser Imaging Detection And Ranging (Lidar)-gegevens. Technologie van partner LiveEO levert verder het op basis van algoritmes in de gaten houden van spoorwegen, elektriciteitsnetwerken en pijpleidingen.

Functionaliteit webportal

Alle data uit deze verschillende bronnen kan via mobiele devices en desktops het webgebaseerde portal worden ingeladen, beheerd en worden ingezien. Klanten kunnen via de portal de data in een 3D-omgeving met zoom-, pan- en tilt-functionaliteit visualiseren en verschillende datalagen aanbrengen. Aan de gepresenteerde data kunnen ze geautomatiseerd tijdstippen en datums aan toevoegen. Daarnaast kunnen ze de staat van verschillende doelgebieden bekijken en hiervoor analytics uitvoeren voor inzichten die vervolgens weer in bestaande zakelijke systemen kunnen worden ingevoerd.

Intel werkt daarnaast ook samen met een ecosysteem van partners om de data en analytics via verschillende applicaties beschikbaar te maken. Denk daarbij aan toegepaste applicaties voor onder meer gewasbeheer, het beheren van brandrisico’s en inspectietoepassingen.

Overige leveranciers

Intel is niet de enige techgigant die zich steeds meer op de markt voor geografische data begeeft. Ook de drie dominante cloud hyperscalers hebben hiervoor inmiddels toepassingen ontwikkeld. Denk daarbij onder meer aan BigQuery GIS van Google, Azure Maps van Microsoft en de registry voor geografische datasets die AWS levert.