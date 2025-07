NTT DATA en Eurofiber lanceren Private 5G-service voor bedrijven

NTT DATA en Eurofiber gaan samen ‘Connected Workspace’ leveren, een managed Private 5G-service voor zakelijke klanten. De dienst wordt vanaf september 2025 in Nederland beschikbaar en maakt gebruik van Eurofiber’s datacenterinfrastructuur.

Klanten krijgen voor een maandelijks bedrag toegang tot hun eigen private 5G-netwerk zonder dat men grote investeringen vooraf moet maken. De nieuwe dienst combineert NTT DATA’s expertise in draadloze netwerkimplementatie met Eurofiber’s open digitale infrastructuur.

“We zijn ontzettend blij om samen te werken met Eurofiber om deze nieuwe managed service te leveren die bedrijven in staat stelt om hun volledige potentieel te ontsluiten,” aldus Jeroen van Hamersveld, Managing Director bij NTT DATA in Nederland.

De service is volledig schaalbaar opgezet. Bedrijven kunnen klein beginnen met private 5G en de dienst naar behoefte uitbreiden. De inherente voordelen van private 5G, zoals hoge stabiliteit en snelheid, moeten hierdoor volledig te benutten zijn. Bestaande en nieuwe klanten van beide bedrijven kunnen binnen zes maanden aan de slag met Connected Workspace.

Private 5G aanstormend

Al jaren geldt er een grote belofte rondom private 5G. Met name de brede inzetbaarheid van de technologie moet voor grote verandering zorgen. Daar waar IT-netwerken en OT-omgevingen (denk traditioneel aan fabriekshallen, dammen, logistieke centra, et cetera) normaliter gescheiden zijn gebleven, convergeren ze nu. Dat werpt vanzelfsprekend allemaal uitdagingen op die we uitgebreid hebben besproken op onze (Engelstalige) site. Zo wordt private 5G tegenwoordig steeds meer gecombineerd met Wi-Fi, daar waar ze voorheen wellicht gezien werden als tegenhangers van elkaar.

Maar om adoptie te vergemakkelijken, zijn diensten zoals de oplossing van NTT DATA en Eurofiber vereist. Het hergebruik van bestaande infrastructuur is daarbij een must om ook de kosten beheersbaar te maken.