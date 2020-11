AWS verbetert netwerkinspectie binnen cloudomgevingen

AWS heeft de nieuwe dienst AWS Gateway Load Balancer gelanceerd, waarmee bedrijven virtuele netwerk appliances kunnen gebruiken die zich buiten hun public cloud-omgevingen bevinden. Hiermee kunnen zij netwerkverkeer gelijkwaardig door hun netwerken distribueren en virtuele appliances op- en afschalen.

Volgens de techgigant helpt AWS Gateway Load Balancer bij het op eenvoudige en kosteneffectieve wijze uitrollen, schalen en beheren van vm’s als firewalls en netwerkmonitoringsystemen in public cloud-omgevingen.

Aanvulling AWS VPC Ingress Routing

De dienst is ook een aanvulling op AWS Virtual Private Cloud Ingress Routing-dienst, waarmee bedrijven hun in- en uitgaande netwerkverkeer kunnen sturen naar een internet gateway of virtuele private gateway naar de AWS Elastic Network Interface of een specifieke AWS EC2-instance.

Hierdoor wordt al het netwerkverkeer naar een EC2-instancemet netwerkinspectie-tools gestuurd. Hier wordt dan het netwerkverkeer op verdachtmakingen geïnspecteerd voordat dit verkeer naar andere EC2-instances die klanten gebruiken wordt gestuurd. Klanten kunnen hiermee onder andere makkelijke virtuele appliances aan hun netwerk toevoegen en daarmee hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid van deze appliances beter garanderen.

Functionaliteit AWS Gateway Load Balancer

De nu gelanceerde AWS Gateway Load Balancer biedt nu een enkele gateway voor het on-demand gelijk distribueren van dataverkeer via het bedrijfsnetwerk en het op- en af kunnen schalen van virtuele appliances.

Hierbij worden een drietal load balancers ondersteund. Dit zijn applicatie load balancers, netwerk load balancers en gateway load balancers. Klanten kunnen AWS Gateway Load Balancer inzetten voor virtuele appliances van derde partijen die via de AWS Marketplace beschikbaar zijn en deze testen voor aankoop. De dienst stroomlijnt daarnaast het uitrolproces, zodat gebruikers meer waarde halen uit de virtuele appliances.

AWS Gateway Load Balancer is nu beschikbaar in de AWS cloudregio’s US East (N. Virginia), US West (Oregon), Europe (Ierland), South America (São Paulo) en Asia Pacific (Sydney).