‘Europees cloud computing-project GAIA-x moet sneller’

Het Europese cloudproject GAIA-X beweegt zich niet snel genoeg. Hierdoor maakt het het steeds moeilijker om een stevige concurrent te zijn in de groeiende cloudmarkt. Het is nogal tegengesteld van waar het project voor bedoeld is: het is er namelijk juist om te zorgen dat Europa voorblijft op de grote hyperscalers van buitenaf.

In een rapport van analysebedrijf Forrester is te lezen dat het echt in de komende maanden moet laten zien dat het de moeite waard is. Anders, zo stelt Forrester (via ZDnet) wordt het een irrelevant project en dat zou gênant zijn. Forrester ziet namelijk dat Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud steeds verder groeien. Hierdoor weten ze zich in de kijker te spelen van CIO’s van grote bedrijven, terwijl Europa juist graag zou zien dat GAIA-X hiervoor wordt ingezet.

Cloud computing

Lukt het niet om het Europese cloud computing-project medio 2021 op de markt te krijgen, dan is het volgens Forrester praktisch ‘doodgeboren’. Het project is pas in juni opgestart en wordt vooral gedragen door de ministers van Frankrijk en Duitsland. Het idee is dat we binnen Europa een cloud-platform kunnen opzetten dat zich geheel aan de Europese dataregels houdt. Cloud-aanbieders kunnen zich hierop aansluiten zolang ze zich aan die regels houden. Uiteraard draaien die regels vooral om transparantie en databescherming.

Grote bijkomstigheid is echter dat het goed zou zijn als Europese bedrijven niet hoeven te rekenen op non-Europese bedrijven voor een veilige cloud-ervaring. Op dit moment is het marktaandeel grotendeels in handen van bedrijven buiten Europa. Het is niet bedoeling dat die helemaal verdwijnen uit de markt, maar het idee is dat er bedrijven gebruik kunnen maken van een mix van zowel Europese als non-Europese clouddiensten.

Europese cloud

Het liefst heeft Europa natuurlijk dat bedrijven alleen van de Europese cloud gebruikmaken, omdat vooral de CLOUD-act dwarsligt. Deze Clarifying Lawful Overseas Use of Data maakt het mogelijk voor de Amerikaanse overheid om toegang te krijgen tot data die op een Europese server staat. De GDPR van Europa is nagenoeg het tegengestelde hiervan. Het is echter de vraag of Europa snel genoeg zijn eigen clouddienst er doorheen krijgt, want eigenlijk zou het in het eerste kwartaal van 2021 worden opgeleverd. Of dat wordt gehaald, wordt betwijfeld.