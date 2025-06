OpenAI en Google sluiten deal voor cloud computing capaciteit

OpenAI en Google zouden een deal gaan sluiten waarbij Google cloud services levert aan de ChatGPT-maker.

Dat stelt Reuters op basis van bronnen. Tot januari was Microsoft Azure de exclusieve datacenter-provider voor OpenAI. De gesprekken met Google waren eerder geblokkeerd door deze exclusiviteit. Nu onderhandelen Microsoft en OpenAI over nieuwe voorwaarden voor hun miliardensamenwerking, inclusief Microsoft’s toekomstige aandeelhouderschap. De overeenkomst met Google werd in mei gefinaliseerd na maanden van onderhandelingen.

Rekencapaciteit wordt schaarser

OpenAI kampt met een stijgende vraag naar rekencapaciteit sinds ChatGPT eind 2022 werd gelanceerd. Het bedrijf heeft compute nodig voor het trainen van language models en voor inference – het verwerken van informatie zodat gebruikers deze modellen kunnen gebruiken. De maandelijkse omzet van OpenAI bereikte onlangs een niveau van 10 miljard dollar op jaarbasis.

Google Cloud gaat extra capaciteit leveren aan OpenAI’s bestaande infrastructuur. Dit helpt bij het trainen en draaien van AI-modellen.

De samenwerking brengt uitdagingen met zich mee. Google’s DeepMind-unit concurreert rechtstreeks met OpenAI in de race om de beste AI-modellen te ontwikkelen. Door rekencapaciteit te verkopen aan concurrenten, vermindert Google zijn eigen voorraad chips terwijl het capaciteit geeft aan rivalen.

Voor Google zal de deal een overwinning zijn. Het bedrijf breidt zijn eigen TPU-chips (tensor processing units) uit, die historisch alleen intern werden gebruikt. Apple, Anthropic en Safe Superintelligence zijn al klant geworden van deze technologie. Google Cloud, met 43 miljard dollar omzet in 2024 (12 procent van Alphabet’s totale inkomsten), positioneert zich als neutrale leverancier van computer resources.

