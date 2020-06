Europees public cloudproject GAIA-X van start

Recent hebben Frankrijk en Duitsland de eerste aanzet gegeven voor GAIA-X. Dit public cloudproject moet standaarden en interoperabiliteit geven aan Europese cloudinitiatieven.

Het cloudproject GAIA-X is een Europees initiatief voor een data-infrastructuur en -ecosysteem dat de Europese waarden en standaarden rondom digitale technologie volgt. Doel is om digitale processen en IT-technologie in te zetten om alle deelnemers in de Europese digitale economie met elkaar te verbinden. Of dit nu bedrijven zijn, overheden of andere organisaties.

Hiervoor worden bestaande standaarden, open technologie en concepten ingezet. Dit moet uiteindelijk leiden tot een open, consistente, op kwaliteitstandaarden gebaseerde, makkelijk te gebruiken en innovatie uitwisseling van data en het bieden van datadiensten.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Verder moet het initiatief ervoor gaan zorgen dat andere public cloudaanbieders, zoals uit de Verenigde Staten en China, voldoen aan de Europese standaarden. Potentiële conflicten rondom wetgeving, denk daarbij onder meer aan de Europese GDPR-wetgeving voor privacy en de US Cloud Act, moet opgelost worden.

Non-profitorganisatie

Meer concreet wordt voor het GAIA-X-cloudproject een non-profitorganisatie, de GAIA-X Foundation, opgetuigd in België. Deze organisatie moet ervoor zorgen dat de leden voldoen aan de doelstellingen rondom echt Europese soevereiniteit, de beschikbaarheid van data, interoperabiliteit, portability, transparantie en gelijkwaardige toegang.

Niet-Europese bedrijven of organisaties

GAIA-X is dus vooral een initiatief die de Europese wet- en regelgeving rondom data nastreeft, maar staat natuurlijk ook open voor bedrijven en organisaties uit andere werelddelen. Wel moeten zij voldoen aan de eisen die Europa aan data stelt. AWS, Microsoft Azure en Google Cloud kunnen aan GAIA-X deelnemen, maar moeten dan wel constant alle informatie leveren over lokale wetgeving, zoals de US Cloud Act die data van Europese klanten kan beïnvloeden. Microsoft heeft aangegeven in GAIA-X geïnteresseerd te zijn.

Europese deelnemers

GAIA-X gaat in de loop van 2021 van start. De eerste Europese bedrijven en organisaties die aan het pan-Europese cloudproject deelnemen zijn onder andere Amadeus, Atos, Beckhoff, Bosch, BMW, DE-CIX, Deutsche Telekom, Docaposte, EDF, Fraunhofer, German Edge Cloud, Institut Mines Telecom, International Data Spaces Association, Orange, 3DS Outscale, OVHcloud, PlusServer, Safran, SAP, Scaleway en Siemens.