Red Hat verbetert met StackRox security voor Kubernetes

Red Hat zet met de aankoop van Stackrox meer in op het verbeteren van de security voor Kubernetes. Red Hat krijgt door de overname meer specialistische kennis over threat detection voor Kubernetes containers in handen.

Met de overname van StackRox, de eerste in 2021, krijgt Red Hat een specialist in handen op het gebied van threat detection voor containers en Kubernetes. StackRox biedt een cloudgebaseerd platform dat continous threat detection biedt voor cloud-native applicaties, serverless computing en Kubernetes. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Security en compliance

Klanten kunnen met het Stackrox-platform op uitgebreide schaal hun containers en Kubernetes-omgevingen beheren. Het platform helpt gebruikers met het detecteren en reageren op securitybedreigingen. Het StackRox-platform geeft hiervoor inzicht in alle Kubernetes clusters door onderdelen voor het doorvoeren van policies en het verzamelen van data in de hele infrastructuur uit te rollen. Hiervoor helpt het platform klanten onder meer met het geforceerd opleggen van security- en compliance policies in de gehele container lifecycle; van ontwikkelproces tot aan de definitieve uitrol.

Integratie in Red Hat OpenShift

Concreet wil Red Hat na de overname de diverse tools van StackRox geheel integreren in zijn Red Hat OpenShift-orkestratieplatform voor Kubernetes. Dit om container workloads veiliger te maken. Deze extra security wordt bereikt door het uitbreiden en herdefiniëren van de controlemogelijkheden van Kubernetes.

Daarnaast worden de container workloads ook veiliger doordat de tools van StackRox het mogelijk maken om security direct te integreren in het bouwen van containers en in de CI/CD pipeline. Uiteindelijk wordt security voor containers op deze manier een geïntegreerd onderdeel van het uitrollen van containers in omgevingen en niet een zaak die achteraf plaatsvindt, aldus Red Hat.

Open source en andere Kubernetes-platformen

Naast de integratie in OpenShift, is Red Hat van plan de technologie van StackRox direct open-source te maken. Dit als onderdeel van zijn algemene open-source strategie. Red Hat geeft aan dat huidige gebruikers van het Stackrox-platform de technologie kunnen blijven gebruiken voor andere Kubernetes-platforms dan alleen Red Hat OpenShift. Denk hierbij aan Amazon Elastic Kubernetes Service, Microsoft Azure Kubernetes Service en Google Kubernetes Engine. Verder zal Red Hat de KuberLinter-commuity, waarin StackRox het voortouw neemt, blijven ondersteunen.

