Red Hat en Google Cloud breiden OpenShift-samenwerking uit

Red Hat en Google Cloud kondigen een uitbreiding van hun samenwerking aan. Het doel: organisaties helpen applicaties te moderniseren en VM-workloads te migreren.

De twee bedrijven maken Red Hat OpenShift beschikbaar in de Google Cloud console en komen met de general availability van Red Hat OpenShift Virtualization op Red Hat OpenShift Dedicated op Google Cloud.

OpenShift Virtualization draait op Google Cloud C3 bare-metal instances, waardoor workloads directe toegang krijgen tot CPU- en geheugenbronnen. Dat is met name van belang voor performance-gevoelige of licentiegebonden omgevingen. Eerder introduceerde Red Hat in OpenShift 4.21 slimme GPU-allocatie voor AI-workloads, waarmee de integratie met Google Cloud verder werd uitgebouwd.

Nirav Mehta, Vice President Product Management bij Google Cloud, laat weten dat klanten nu een soepelere route hebben om zowel gevirtualiseerde als gecontaineriseerde workloads consistent op Google Cloud te draaien.

OpenShift in de Google Cloud console

Red Hat OpenShift in de Google Cloud console maakt het voor bedrijven eenvoudiger de juiste oplossing te vinden en te onboarden. OpenShift Dedicated-gebruikers kunnen vanuit de console Google Cloud-vereisten valideren voordat ze overstappen naar de clusterinrichting via de Red Hat Hybrid Cloud Console. Daarnaast is unified billing mogelijk via de Google Cloud Marketplace, waarbij OpenShift-abonnementskosten meetellen voor de committed spend bij Google Cloud.

Daarbij komen native service-integraties, zoals met Google Cloud Secret Manager, Certificate Authority Service en Workload Identity Federation. Die integraties zijn gezamenlijk ontwikkeld en ondersteund door beide partijen.

VM-migratie zonder grote downtime

OpenShift Virtualization biedt organisaties nu de mogelijkheid om traditionele virtuele machines samen te laten draaien met containers en serverless workloads op één Kubernetes-platform. IT-teams beheren virtual machines en containers vanuit één interface, met één toolset en één set operationele procedures.

Voor migraties zijn tools beschikbaar als de Migration Toolkit for Virtualization en Red Hat Ansible Automation Platform. Red Hat OpenShift Dedicated op Google Cloud is een volledig beheerd platform, ondersteund door Global Site Reliability Engineers en ingebouwde automatisering.