Red Hat voelt zich onoverwinnelijk met OpenShift onder vleugel IBM

Onlangs hield Red Hat zijn jaarlijkse conferentie, deze keer online vanwege het coronavirus. Het was de eerste grote conferentie met de nieuwe CEO, Paul Cormier, en onder de vleugel van IBM. De toon is duidelijk gezet. Waar Red Hat zich voorheen meer op de achtergrond positioneerde als een introverte technische speler, is het nu meer extravert met gewaagde uitspraken. Het gaat de concurrentie niet uit de weg en zegt waar het in Red Hat’s optiek op staat.

De overname van IBM, ook wel Big Blue genoemd, lijkt Red Hat goed gedaan te hebben. Althans voor mensen zoals ons, die analyses en verslag doen van ontwikkelingen in enterprise IT. Het is voor ons wel prettig als een bedrijf durft te zeggen waar het op staat, in plaats van een serie nietszeggende quotes over digitale transformatie. Daarvan hebben we er genoeg. De sfeer en drijfveer bij Red Hat is onverminderd groot, met deze mentaliteit kunnen ze bergen verzetten. Red Hat heeft vleugels gekregen door de overname van IBM, misschien zit het in de naam Red…

Red Hat geeft je vleugels..?

Het is natuurlijk altijd afwachten hoe zo’n reusachtige overname uitpakt en of het bedrijf er niet onder gaat lijden. Red Hat is nu bijna een jaar onderdeel van IBM en profiteert vooralsnog enorm van de overname. Dat laat Werner Knoblich, senior vice president en general manager EMEA bij Red Hat, ons weten tijdens een interview. Hij stelt dat Red Hat zich onder de vleugels van IBM sneller kan doorontwikkelen en sneller kan opschalen. Daarnaast zorgt IBM voor een flinke omzetstijging.

Red Hat is onder de vleugel van IBM nog steeds zelfstandig en werkt samen met alle partijen in de markt. Zelfs met grote concurrenten van IBM, bijvoorbeeld Amazon en Google. Alle producten die Red Hat op de markt brengt zijn en blijven ook gewoon open source. Aan die strategie is niets veranderd, die staat al 20 jaar en blijft staan. Wat wel is veranderd, is dat IBM zijn eigen portfolio flink op de schop heeft genomen. Waar IBM voorheen zelf zaken ontwikkelde of voor verschillende oplossingen koos om nieuwe diensten op te tuigen, heeft IBM nu besloten om alles zoveel mogelijk te baseren op Red Hat OpenShift.

Dit zorgt ervoor dat OpenShift veel meer aandacht krijgt. Vooral in de enterprisemarkt waar IBM veel zaken doet. Dat is mede de oorzaak van de omzetstijging bij Red Hat. Bedrijven komen nu meer en sneller in aanraking met OpenShift. IBM Cloud Paks is bijvoorbeeld IBM’s oplossing voor bedrijven die willen migreren naar een open hybrid cloud, volledig gebaseerd op OpenShift. Met Cloud Paks krijgen bedrijven een oplossing waarmee ze Kubernetes containers kunnen draaien waar ze maar willen. Enterprise grade OpenShift in de cloud of on-premise, eventueel gecombineerd met open source OpenShift. Allemaal volgens de best practices van IBM en Red Hat.

Knoblich stelt dat Red Hat zelfs in het mainframe portfolio van IBM in opkomst is. Voorheen werkte IBM veel samen met Suse voor dit portfolio, maar hier maakt Red Hat Enterprise Linux (RHEL) momenteel grote stappen.

Alle ballen op OpenShift

Van alle producten in het Red Hat-portfolio heeft OpenShift waarschijnlijk de meeste potentie. Natuurlijk loopt RHEL als een rode lijn door alle oplossingen heen en is dat ook een zeer belangrijk product, maar OpenShift biedt commercieel ook enorme kansen.

Tijdens de virtuele conferentie werd versie 4.4 van OpenShift gepresenteerd met een aantal nieuwe features en een vooruitblik van wat ons binnenkort te wachten staat. Een van de belangrijke nieuwe features is Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. Hiermee is het mogelijk om meerdere OpenShift Kubernetes-clusters te beheren vanuit één single pane of glass. Je kan direct schakelen tussen verschillende clusters, dit maakt het beheren veel eenvoudiger en bovendien sneller. Het maakt verder ook niet uit waar deze clusters draaien, of dit on-premise is, in de IBM Cloud of bij AWS, Google of Microsoft Azure. Dit is volgens Knoblich een belangrijke aankondiging. Advanced Cluster Management is nu nog in preview maar moet deze zomer beschikbaar komen.

IBM staat volledig achter de strategie van Red Hat.

Volgens Knoblich is dit ook het bewijs dat IBM volledig achter de strategie van Red Hat staat en intact laat. De technologie achter Advanced Cluster Management komt namelijk bij IBM vandaan. Red Hat had dit ook wel op de roadmap staan, maar was nog lang niet zover. De open source-gigant had hier nog minstens een jaar voor nodig. IBM had dit al langer in ontwikkeling en was al veel verder. De technologie is overgeheveld naar Red Hat waar engineers van IBM en Red Hat het vervolgens hebben opgepakt en doorontwikkeld. Het betekent echter ook dat Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, volgens de strategie van Red Hat, als open source product beschikbaar gaat komen.

Virtual machines in OpenShift

Een andere belangrijke feature waar Red Hat druk mee bezig is, is de integratie van virtual machines (VM’s) in OpenShift, ook wel KubeVirt genoemd. Waar andere partijen ervoor kiezen hun virtual machine platform te voorzien van Kubernetes-ondersteuning, draait Red Hat het om. Met KubeVirt is het mogelijk om een VM binnen een Kubernetes container te draaien, zodat die naast alle containers kan draaien. Ideaal voor legacy-applicaties die nog niet geschikt zijn om volledig in containers te draaien. Uniek aan KubeVirt is ook dat de VM’s persistent zijn en niet stateless. Er kunnen dus gewoon aanpassingen worden gedaan in de VM, zonder dat die verloren gaan. Iets wat bij containers standaard niet mogelijk is, alleen via extern gekoppelde databases of persistent storage.

Concurrentie met Kubernetes is groot

Kubernetes heeft de afgelopen jaren de wereld veroverd, maar dat heeft ook tot gevolg gehad dat meer mensen op de Kubernetes-trein zijn gesprongen en de concurrentie steeds groter wordt. Knoblich erkent dit, evenals de nieuwe CEO van Red Hat, maar beide doen stevige uitspraken. Zo wordt VMware gezien als de grootste concurrent, omdat deze partij in de VM-wereld marktleider is en veel bedrijven daar vandaan komen. Daarnaast heeft VMware ook een multi/hybrid cloud strategie ontwikkeld op basis van Kubernetes met Tanzu. Over VMware zegt Knoblich: “VMware heeft nu drie Kubernetes-platformen die ze proberen samen te persen in één. Het is een gesloten en speciale omgeving en de integratie van Kubernetes laat te wensen over. Wij doen het allemaal anders.” Hij vervolgt: “Daar komt nog bij dat wij inmiddels ruim 1.700 klanten en meer dan 100.000 cores hebben draaien met Kubernetes en VMware moet eigenlijk nog beginnen. Wel zijn ze onze grootste concurrent.”

Naast VMware hebben we ook Google aangehaald, want Google is de bedenker van Kubernetes en heeft het uiteindelijk aan de open source-wereld geschonken. Google ontwikkelt echter diverse managed services op basis van Kubernetes onder de naam Google Anthos. Met Anthos wil Google bedrijven de mogelijkheid bieden om in elke cloud en on premise Kubernetes-containers te draaien, allemaal centraal beheerd met Anthos. Ook werkt Google aan de mogelijkheid om VM’s te migreren naar containers of op een andere manier te ondersteunen met Anthos. Die strategie lijkt enorm veel op die van Red Hat, behalve dat Anthos niet open source is.

Knoblich zegt over Google: “Het is niet geloofwaardig, een grote public cloud-provider die inzet op een multicloud-wereld met al zijn concurrenten. Ze zijn gedwongen om hybrid te ondersteunen omdat klanten dat willen, niet omdat ze dat zelf ambiëren. Ze zullen ook nooit volledig een concurrent ondersteunen.”

Duidelijke uitspraken en er zit ook wel een kern van waarheid in. De vraag is alleen waar de klant uiteindelijk voor kiest. Dat VMware met Kubernetes ondersteuning in vSphere de omgekeerde weg bewandelt en daarnaast ook nog Tanzu heeft, en qua sales een achterstand heeft op Red Hat klopt helemaal. Dat wil echter niet zeggen dat dat zo blijft. VMware is een grote speler met een groot klantenbestand, dat kan snel veranderen.

Wat betreft Google, ook daar zit deels een kern van waarheid in. Google ondersteunt wel AWS en binnenkort ook Azure, maar Google pusht vooral een variant van de Googe Kubernetes Engine bovenop bare metal of VM’s van AWS of Azure. Je kan wel een managed Kubernetes service van AWS of Azure koppelen aan Anthos, maar dan zijn de features beperkt.

