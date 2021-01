‘Citrix wil collaborationspecialist Wrike overnemen’

Citrix is van plan het work managementplatform Wrike over te nemen van durfinvesteerder Vista Equity Partners voor een bedrag van 2 miljard dollar (1,7 miljard euro). Met de acquisitie van Wrike wil Citrix zijn portfolio van collaborationdiensten een boost te geven, stelt Bloomberg.

Met de eventuele overname van Wirke, die binnenkort al zijn beslag kan krijgen maar nog niet is bevestigd, krijgt Citrix een digitale work management tool in handen. Met deze tool kunnen teams medewerkers datums en dependencies in de gaten houden voor projecten, werk toewijzen aan collega’s en bronnen en de tijd die deze projecten gebruiken volgen.

Daarnaast biedt de tool diverse samenwerkingstools voor conversaties, het maken van documenten en het nemen van beslissingen. Onderdeel van deze tools vormen onder meer een Live co-editor, discussiedraden voor taken en tools om documenten toe te voegen, deze te bewerken en de veranderingen in de gaten te houden.

Uitbreiding eigen collaborationportfolio

Door nu Wrike over te nemen, wil Citrix zij bestaande kleine portfolio van cloudgebaseerde en remote collaborationoplossingen en -toepassingen een flinke boost geven. Volgens Bloomberg groeit op dit moment, onder meer vanwege de huidige pandemie, de markt voor work management-platforms en -tools flink. Ook Citrix wil hiervan meer gaan profiteren, vandaar de mogelijke overname.

Andere aanbieders

Andere leveranciers van gelijkwaardige platforms en tooling zijn onder meer Asana, Trello van Atlassian en Slack. Dit laatste bedrijf is onlangs in handen gekomen van de grote cloud- en CRM-gigant Salesforce.