‘Mkb’ers draaien in 2024 meerderheid workloads in de cloud’

93 procent van de mkb’ers zal in de komende drie jaar ten minste de helft van hun workloads in de cloud draaien. Dat verwachten althans managed service providers (MSP’s) die mkb’ers bedienen, blijkt uit onderzoek van Datto.

Het onderzoek stelt vast dat cloudgebruik binnen de mkb-markt ‘eindelijk mainstream geworden is’. Bijna alle 1800 ondervraagde MSP’s zien dat hun klanten workloads naar de cloud hebben gebracht. Bij de helft van de mkb’ers bevindt zich 50 tot 75 procent van de workloads al in de cloud. Bij twee op de vijf mkb’ers bevindt zich 25 tot 50 procent van de workloads in de cloud.

Naar verwachting stijgen de aantallen de komende drie jaar verder. Nagenoeg alle ondervraagden verwachten dat minimaal de helft van de workloads in 2024 in de cloud draait. 53 procent denkt zelfs dat meer dan driekwart zich in de cloud bevindt.

Tegelijkertijd neemt de populariteit van on-premises servers af, stelt Datto. Slechts 5 procent van de MSP’s verwacht dat de komende drie jaar het gebruik van deze servers toeneemt.

Trends

Als we kijken naar welke workloads zich al in de cloud bevinden, dan zijn respectievelijk databaseservers, e-mailservers en applicatieservers het gebruikelijkst. MSP’s verwachten dat deze populariteit de komende drie jaar hetzelfde blijft. Wel merkt Datto op dat file servers, office productivity-applicaties, printservers en domain controllers zich ook naar de cloud verplaatsen. Hiervan zullen printservers en domain controllers waarschijnlijk binnen twee jaar off-premise zijn.

Security

Datto benadrukt met het onderzoek ook het belang van cybersecurity voor MSP’s. “Maar liefst 99 procent van de respondenten biedt momenteel beveiligingsdiensten aan. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar. Beide onderzoeksresultaten wijzen op de opkomst van de volgende generatie MSP’s die prioriteit geven aan een schaalbare, veilige én veerkrachtige IT-stack”, aldus Datto.

