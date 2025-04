KaseyaOne IT Glue en Datto-tools verbeteren workflow en documentatie

Kaseya kondigde deze week zijn voorjaarsrelease aan. Deze nieuwe release biedt beheerders van managed service providers (MSP’s) en interne IT-teams geavanceerde mogelijkheden om workflows te automatiseren.

Jim Lippie, Chief Product Officer bij Kaseya, gaf aan dat alle verbeteringen in deze release een direct antwoord zijn op de veranderende behoeften van klanten, zodat zij efficiënter, veiliger en winstgevender kunnen werken.

De voorjaarsrelease van 2025 bevat onder andere een nieuwe functionaliteit binnen IT Glue, waarbij Cooper Copilot realtime stapsgewijze SOP’s genereert, wat de documentatie vereenvoudigt en handmatige handelingen vermindert. Binnen KaseyaOne kunnen klanten voortaan zelf hun betaalmethoden en voorkeuren voor automatische incasso beheren, wat hen volledige controle en inzicht geeft in hun abonnementen. In Datto BCDR is het nu mogelijk om met één klik actieve herstelbronnen in de Datto Cloud te wissen, wat de infrastructuur optimaliseert en het herstelproces versnelt.

Daarnaast zorgt SafeCheck, een functie binnen Datto Networking in combinatie met Datto RMM, voor snelle, multifactor-geauthenticeerde toegang tot endpoints zonder de gebruikelijke complexiteit van enterprise-oplossingen. Cooper Copilot ondersteunt voortaan meertalige communicatie in BMS en Vorex door automatisch de voorkeurstaal van gebruikers te detecteren, wat de samenwerking tussen internationale teams vergemakkelijkt. Tot slot biedt Datto Endpoint Backup de mogelijkheid om sneller exact de juiste versie van een bestand te herstellen via een gestroomlijnd herstelproces met meerdere versies.

Jim Lippie net gestart als CPO

Het is de eerste keer dat Lippie nieuwe oplossingen presenteert. Hij startte vorige week bij Kaseya als Chief Product Officer (CPO). Als CPO geeft Lippie leiding aan de ontwikkeling van het Kaseya 365-platform. Hij stuurt een team van meer dan 1.000 professionals op het gebied van productontwikkeling en engineering aan.

Lippie keerde recent terug naar Kaseya na de overname van SaaS Alerts, een Cloud Detection and Response (CDR)-oplossing die speciaal is ontwikkeld voor MSP’s. Hij was medeoprichter en CEO van dat bedrijf.