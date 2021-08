Ilionx behaalt Microsoft Advanced Specialization-accreditie

IT-dienstverlener Ilionx heeft als eerste Nederlandse organisatie en zesde wereldwijd de Microsoft Advanced Specialization in lowcode-applicatieontwikkeling behaald.

“Alleen Microsoft partners met een aantoonbaar trackrecord bij Microsoft Power Apps klanten, voldoende gecertificeerde professionals in huis, en dienstverlening op het gebied van Microsoft Marketplace Power Apps, komen onder strenge voorwaarden in aanmerking voor certificering,” aldus het bedrijf. “We blijven onze expertise op het gebied van Microsoft uitbreiden en versterken, naast onze al eerder behaalde Azure Advanced Specialization certificeringen.”

Eerder deze maand verkreeg het bedrijf ook al de Microsoft Azure Advanced Specialization Analytics status. De certificering bevestigt de kennis en ervaring om op maat gemaakte Azure Analytics oplossingen volgens de best practices van Microsoft te kunnen leveren. Een vereiste daarvan is om een onafhankelijk uitgevoerde audit van de Azure Analytics dienstverlening te doorstaan.

Benutten van de kracht van inzicht

“Als jarenlange Gold en Silver gecertificeerde Microsoft-partner, zijn we enorm trots om nu ook de Microsoft Azure Advanced Specialization Analytics toegekend te krijgen,” stelt Jan Veltman, CEO van Ilionx. “Met deze bijzondere mijlpaal positioneren we ons als een van de belangrijkste Microsoft-partners in Nederland.”

“De Microsoft Azure Advanced Specialization Analytics benadrukt de partners die gezien kunnen worden als het meest capabel wat betreft het bouwen van transformatieve en veilige analytics-oplossingen op Azure,” reageert Rodney Clark, Corporate VP Global Partner Solutions bij Microsoft. “Ilionx heeft duidelijk laten zien dat ze zowel over de vaardigheden als de ervaring beschikken om hun klanten te ondersteunen in het benutten van de kracht van inzicht. Daarmee kunnen ze deze bedrijven helpen om op een schaalbare, veilige en kosteneffectieve manier te transformeren.”