Elastic koopt build.security voor cloud native security

Elastic neemt de Israelische security startup build.security over. De technologie moet bijdragen aan het leveren oplossingen voor cloudsecurity.

Met de overname, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, wil Elastic meer investeren in security-oplossingen. Security-oplossingen hebben de laatste tijd steeds meer de aandacht van de observability- en datavisualisatiespecialist.

OPA

Build.security maakt software voor het beheer van security policies. Hiervoor gebruikt de startup onder meer de open-source technologie van het Open Policy Agent (OPA)-project. OPA was eerder een initiatief van de startup Styra en werd later overgenomen door de Cloud Native Computing Foundation (CNCF), de thuishaven van Kubernetes. Onderdeel van OPA is querytaal Rego die wordt gebruikt om security- en autorisatiepolicies te configureren.

Integratie in Elastic Kibana

Elastic wil de technologie van build.security gaan integreren in zijn eigen producten. De OPA- en Rego-technologie zijn een handige op open standaarden gebaseerde manier om overal security-policies te bepalen, te beheren en door te voeren.

Meer concreet zal de technologie van de startup als eerste in het Elastic Kibana datavisualisatieproduct worden geïntegreerd. Op de langere termijn zal de integratie worden uitgebreid, zodat klanten straks (compliance) security en privacy policies kunnen visualiseren en beheren met de Elastic-oplossingen. Vooral voor alle cloud native-toepassingen, zoals voor Kubernetes.

De overname moet eind oktober zijn beslag krijgen.