NinjaOne koopt Dropsuite voor 270 miljoen dollar

NinjaOne heeft de overname van Dropsuite afgerond voor ongeveer 270 miljoen dollar. Met dank aan deze aankoop wil NinjaOne klanten één geïntegreerde console voor backup van endpoints, servers en SaaS-applicaties bieden. Ransomware-bescherming staat daarbij centraal.

Dropsuite is gespecialiseerd in het leveren van “snel, efficiënt herstel”, zoals het dit zelf omschrijft. Of het nu draait om M365, Entra ID of Google Workspace, Dropsuite moet zorgen voor een zo pijnloos mogelijk herstelplan. Daaraan koppelt het flexibele prijzen, ingebouwde compliance en een eenvoudige setup.

Voor NinjaOne gelden deze mogelijkheden als toevoegingen aan een bredere IT-managementlaag. Zelf bood het al verschillende backup-mogelijkheden, die op den duur zullen profiteren van alle bijzonderheden die Dropsuite te bieden heeft. Het hoofddoel is om alle te beveiligen componenten overzichtelijk te houden, zodat IT-teams cloudapps, endpoints en meer op een gelijkwaardig en hoog niveau kunnen beschermen.

Met de toevoeging van Dropsuite stelt NinjaOne dat het een stap dichterbij dit ideaal is gekomen. Men levert nu een unified backup-suite met een geautomatiseerde backup voor endpoints, servers, M365 en Google Workspace. Ook real-time email archivering behoort tot de mogelijkheden.

Groeiende behoefte aan bescherming

Al deze problemen hebben soms grote gevolgen, van dure storingen tot dataverlies, inperkingen van de dagelijkse gang van zaken en cyberaanvallen. Sal Sferlazza, CEO en medeoprichter van NinjaOne, noemt de overname daarom “een grote stap voorwaart” in hoe het bedrijf klanten helpt deze gevaren te mijden. Hij prijst ook het team van Dropsuite, omdat hun mindset perfect zou aansluiten bij de waarden van NinjaOne.

Data overal beschermen

Charif El-Ansari, CEO bij Dropsuite, benadrukt dat zijn bedrijf organisaties helpt hun data te beschermen met intuïtieve maar krachtige cloud backup-software. “Samen met NinjaOne zijn we nog beter aangepast om onze klanten succesvol te maken met één geïntegreerde console die endpoint- en SaaS-applicatie backup automatiseert.”

De overname is geheel in lijn met de groeiende ambities van NinjaOne op het gebied van endpoint management, die we eerder uitgebreid bespraken. Het bedrijf werd eerder dit jaar al gewaardeerd op bijna 5 miljard dollar na een investeringsronde.