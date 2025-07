AWS introduceert agentic IDE die prototypes naar productie brengt

Amazon Web Services (AWS) presenteert een nieuwe AI-gedreven ontwikkelomgeving. Het is Kiro, een agentic ID, die ontwikkelaars ondersteunt van idee tot productiesysteem.

Waar veel ontwikkelaars zich inmiddels vertrouwd voelen met het snelle, creatieve proces van vibe coding via generatieve AI, richt Kiro zich juist op de volgende stap. Namelijk het gestructureerd en betrouwbaar vertalen van prototypes naar volwaardige software.

Uit onderzoek blijkt dat developers de kracht van AI overschatten. Sterker nog, AI blijkt ontwikkeltaken eerder te vertragen. AWS lijkt dat te onderkennen. Vibe coding, het iteratief genereren van code via prompts, kan weliswaar snel een functionerend prototype opleveren, maar dat blijkt in de praktijk zelden geschikt voor productie. Volgens AWS schieten deze experimentele workflows tekort op het gebied van specificatiebeheer, documentatie en codekwaliteit.

Met Kiro wil AWS deze kloof dichten. De tool is ontworpen rondom een specificatiegestuurde ontwikkelmethodiek, waarbij gebruikers eerst hun vereisten in natuurlijke taal invoeren. Op basis hiervan genereert Kiro zogeheten specs. Dat zijn gebruikersverhalen in markdown, voorzien van acceptatiecriteria in EARS-notatie. Die vormen de leidraad voor zowel de technische uitwerking als de uiteindelijke implementatie.

Gestructureerde aanpak

Kiro onderscheidt zich vooral door zijn gestructureerde aanpak. Vanuit een eenvoudige prompt genereert de IDE automatisch gebruikersverhalen, technische ontwerpen (zoals API-eindpunten, TypeScript-interfaces en databaseschema’s), en een set van taken en subtaken. Elke implementatiestap wordt gekoppeld aan de oorspronkelijke specificaties. Het bevat meteen details als unittests, laadstatussen, mobile responsiveness en toegankelijkheidseisen.

Daarnaast biedt Kiro zogeheten hooks. Dit zijn gebeurtenisgestuurde automatiseringen die taken uitvoeren bij acties zoals het opslaan van bestanden. Denk aan het automatisch bijwerken van testbestanden bij wijzigingen in React-componenten en het updaten van documentatie bij gewijzigde API’s. Maar ook aan het scannen op veiligheidsproblemen vóór een commit. Deze hooks zorgen voor consistente kwaliteitscontroles binnen ontwikkelteams, zonder extra handmatige stappen.

Kiro is gebouwd op het open source-platform Code OSS, wat betekent dat gebruikers hun bestaande VS Code-instellingen en Open VSX-plugins kunnen blijven gebruiken. De IDE ondersteunt ook Model Context Protocol (MCP), waarmee externe tools context kunnen toevoegen aan AI-taken. Verder zijn er ingebouwde stuurregels en een geïntegreerde AI-chatagent beschikbaar voor ad-hoc ontwikkeltaken.

Volgens AWS is Kiro een belangrijke stap in het verbeteren van samenwerking tussen ontwikkelaars en AI. De manier waarop mensen en machines samen software bouwen is vandaag de dag nog gefragmenteerd en inefficiënt, stelt het bedrijf. Met Kiro wil AWS onder andere technische schuld tegengaan, inconsistentie tussen teams voorkomen en kennis behouden bij personeelswisselingen