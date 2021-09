Mirantis Flow moet cloud-native computing makkelijker maken

Mirantis introduceert de datacenter-as-a-servicedienst Mirantis Flow voor het eenvoudig uitrollen van cloud-native op containers en Kubernetes gebaseerde omgevingen. Bedrijven reduceren hiermee de complexiteit die nu bij het gebruik van cloud-native oplossingen en -toepassingen horen.

Met de introductie van Mirantis Flow wil Mirantis bedrijven helpen makkelijker cloud-native computing in te zetten. Dit terwijl ze daarbij geen zorgen hoeven te hebben over alle complexiteit die daarbij komt kijken. Hierdoor kunnen bedrijven straks makkelijker alle voordelen die onder meer containers en Kubernetes-omgevingen hebben, beter benutten. Dit kunnen bedrijven zijn die al infrastructuur in public cloudomgevingen gebruiken, maar ook bedrijven die hiermee nog willen beginnen.

Datacenter as-a-Service

Mirantis Flow is een datacenter-as-a-service abonnementsdienst die in korte tijd – Mirantis spreekt zelf van vijf dagen – een complete centraal beheerde cloudinfrastructuur levert, inclusief virtualisatiemogelijkheden en het gebruik van containers. Al deze oplossingen en toepassingen gelden natuurlijk voor het datacenter, de public cloud en de edge. Klanten kunnen zo veel kosten besparen en besparen op de tijd tussen het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe diensten.

De beheerde cloudgebaseerde datacenteroplossing zorgt ervoor dat de bestaande legacy infrastructuursoftware wordt vervangen door moderne open-source software op basis van een cloud-native architectuur. Ook reduceert de oplossing de hardware-kosten met 50 procent, gebruikt het open-source software-defined storage en netwerktechnologieën en zorgt meer automatisering ervoor dat beheerders zich op andere taken kunnen toeleggen.

Integratie van uitgebreide softwarestack

Mirantis Flow integreert concreet container- en cloud-native open-sourcetechnologie met elkaar. Hiervoor gebruikt het onder meer de eigen cloud-native softwareproducten voor bestaande hardware-toepassingen. Denk daarbij onder meer aan de Mirantis Container Cloud, het Mirantis Kubernetes-product, de Mirantis Kubernetes Engine en Mirantis OpenStack voor een Kubernetes Infrastructure-as-a-Service (IaaS) cloudomgeving. Andere bijgevoegde software is onder meer Mirantis OpsCare voor 24×7 proactieve ondersteuning van experts of de OpsCare managed services.

Klanten kunnen op deze basis nog meer softwaregebaseerde oplossingen en -toepassingen stapelen, zoals Lens Spaces voor collaborative cloud-native ontwikkelmogelijkheden en Mirantis StackLight voor het in de gaten houden van cloudomgevingen en het afgeven van alerts.

Niet goedkoop

Mirantis Flow is niet goedkoop, maar dat kan ook niet gezien het geleverde. De kosten van de abonnementsdienst zijn 12.740 euro (15.000 dollar) per maand of 152.884 euro (180.000 dollar) per jaar. Het abonnement is inclusief 1.000 core/vCPU-licenties voor alle software, gratis licenties voor de control plane en de beheerde software, ondersteuning voor het onboarden van in eerste instantie 20 VM’s of applicaties en ongelimiteerde 24×7 OpsCare-ondersteuning.