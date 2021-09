Google Cloud verbetert databescherming met nieuwe storage-oplossingen

Google Cloud heeft recent een tweetal nieuwe cloudgebaseerde storage-oplossingen geïntroduceerd in zijn Cloud Storage-portfolio. Met de komst van Filestore Enterprise en Backup for Google Kubernetes Engine (GKE) wil het bedrijf klanten nog meer dataprotectiemogelijkheden bieden.

De enorme groei van data in cloudomgevingen leidt er volgens Google Cloud toe dat klanten nog beter toegang tot deze gegevens moeten krijgen, maar ook meer bescherming nodig hebben. De public cloudomgeving van Google komt daarom met twee nieuwe cloudgebaseerde storage-oplossingen die niet alleen meer dataprotectie moeten bieden, maar hun omgevingen ook weerbaarder maakt.

Aanpassingen aan eigen cloudstorage-infrastructuur

Voor het leveren van de twee oplossingen wordt de eigen cloudgebaseerde storage-infrastructuur van Google gebruikt. De Cloud Storage-omgeving van Google Cloud laat klanten straks de regio’s kiezen voor hun keuze aan dual-region buckets. Deze buckets worden ondersteund door het eigen wereldwijde gedistribueerde file system Colossus en Spanner, een eigen mondiaal gedistribueerde database. Een dual-bucket region biedt een enkele namespace (bucket) die meerdere cloudregio’s overschrijdt. Hiermee kan bijvoorbeeld een heel continent als een enkele namespace worden ingericht.

Voorheen bood Google Cloud klanten alleen vooraf gedefinieerde paren van dual-regions, maar nu kunnen zij die zelf kiezen. Hiermee kunnen zij hun dual-region buckets naar eigen behoefte aanpassen. Ook wordt extra functionaliteit aan Cloud Storage toegevoegd, zoals een 15-minuten Recovery Point Objective (RPO) en nieuwe Turbo Replication-functionaliteit voor dual-region buckets.

Filestore Enterprise en Backup for GKE

Met de aanpassingen is het nu ook mogelijk klanten van Google Cloud en Cloud Storage de twee nieuwe diensten van Filestore Enterprise en Backup for Google Kubernetes Engine (GKE) te leveren. Filestore Enterprise is onderdeel van het Google Filestore-portfolio voor beheerde filestoragediensten. Deze oplossing is vooral geschikt voor belangrijke zakelijke Tier-1 applicaties, zoals SAP, die bestanden moeten delen. De oplossing biedt onder meer high performance reads en writes en een hoge beschikbaarheid door synchrone replicatie tussen verschillende zones in een cloudregio. Hierdoor is er altijd geheel automatisch toegang tot de benodigde data.

De oplossing Google Backup for GKE is een native dienst voor de Google Kubernetes Engine en maakt het makkelijker in containergebaseerde data te beschermen. Vooral is dit handig voor die eindgebruikers die stateful workloads gebruiken.