AWS introduceert Prometheus voor containermonitoring

Met AWS Prometheus kunnen ontwikkelaars en beheerders makkelijker de prestaties van hun uitgerolde Kubernetes-omgevingen en onderliggende applicaties in de gaten houden.

Containers zijn in moderne IT-omgevingen niet meer weg te denken. Hoewel het gebruik hiervan vele voordelen biedt, krijgen beheerders ook met problemen te maken. Denk daarbij aan de korte looptijd en het moeten delen van infrastructuurbronnen met andere oplossingen. Ook levert het gebruik van containers grote hoeveelheden operationele data op, waardoor traditionele monitoringssoftware op basis van bare-metal of virtuele servers vaak door de bomen het bos niet meer zien. Dit alles zorgt ervoor dat ontwikkelaars en beheerders minder inzicht hebben in de prestaties en de gezondheidsstatus van hun in containeromgevingen bevindende applicaties.

De open-source-oplossing Prometheus moet deze problemen opvangen. De tool verzamelt operationele data van containers en geeft alerts voor mogelijke problemen. Toch heeft de tool wel specifieke nadelen, vooral wanneer bedrijven de functionaliteit willen inzetten voor meerdere servers. Ook is de tool lastig te configureren voor hoge beschikbaarheid. Een ander nadeel van de standaardversie van Prometheus is dat het veel tijd nodig heeft voor het plannen van de geheugen- en storagebronnen voor het verbeteren van de responsetijden en het beperken van de kosten.

Functionaliteit AWS Prometheus

De beheerde AWS Prometheus-dienst moet hier een einde aan maken. De dienst is volledig beheerd en serverless, zodat klanten de dienst alleen maar hoeven op te starten en zich verder geen zorgen hoeven te maken over de onderliggende infrastructuur wanneer zij de prestaties van de containeromgevingen willen verbeteren.

De dienst van AWS gebruikt dezelfde technologie en functionaliteit als de open source-versie, zoals het datamodel en de taal voor de zoekvragen. Ook schaalt AWS Prometheus automatisch de benodigde broncapaciteit op voor de invoer van data, de storage en het queryen van de verzamelde operationele data, zowel als het aantal workloads toeneemt of afneemt.

De problemen rond een hoge beschikbaarheid worden door AWS opgelost met functionaliteit voor het onderbrengen van de data in meerdere zogenoemde Availability Zones. De operationele data van de container- en applicatieomgevingen kan worden gerepliceerd naar drie Amazon Availability Zones in dezelfde AWS cloudregio.

Integratie met overige AWS-diensten

AWS Prometheus integreert vanzelfsprekend met andere AWS-diensten, vooral op het gebied van security en voor auditing. Denk hierbij onder andere aan integraties met AWS Identity and Access Management en AWS CloudTrail.

De tool kan als standalone-optie worden gebruikt voor het monitoren van containeromgevingen, maar ook worden gekoppeld aan andere AWS-diensten die hiervoor worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld Amazon EKS, Amazon ECS en AWS Distro for OpenTelemetry.

AWS Prometheus is nu beschikbaar.