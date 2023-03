SAP Datasphere is de evolutie van Data Warehouse Cloud. Het nieuwe product moet het voor bedrijven makkelijker maken toegang te krijgen tot zowel SAP-data als non-SAP-data.

Tijdens een persconferentie voorafgaand aan de lancering lichtten CTO Juergen Mueller en CMO Julia White Datasphere toe. Volgens White maken bedrijven steeds meer gebruik van data, maar is naadloze toegang tot data nog altijd lastig. Daarom komt SAP met een nieuw product, waaraan ook direct een aantal strategische samenwerkingen met grote dataspelers gekoppeld zijn.

Data Fabric-architectuur

Mueller geeft aan dat gebruikers met SAP Datasphere een Data Fabric-architectuur realiseren. Dit concept kwamen we zo’n beetje voor het eerst tegen bij NetApp, de storage-leverancier die ook partner is van SAP. In de basis wilde NetApp hiermee verschillende clouds met elkaar verbinden. Zo’n data fabric verenigt data management van verschillende resources, om consistentie en controle te realiseren rond security, visibility, toegang en bewegelijkheid van de data.

Ook SAP richt zich daar met het bouwen van een Data Fabric-architectuur op. “Data bevinden zich in verschillende systemen en op meerdere locaties, zoals bij cloudproviders, dataleveranciers en lokale systemen. Tot nu toe is het een grote uitdaging om hier toegang toe te krijgen. Bedrijven moeten data namelijk halen uit de oorspronkelijke bronnen en deze exporteren naar een centrale locatie. Het resultaat hiervan is verlies van de context van deze data, waardoor ze minder nuttig zijn voor het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen. Context die vervolgens alleen handmatig is te herstellen, wat erg veel tijd en mankracht kost. SAP Datasphere elimineert deze complexiteit. Organisaties zijn hiermee in staat om een datafabric te bouwen die snel betekenisvolle data levert – met behoud van de context en logica”, luidt het statement van SAP.

Belangrijk om te weten is dat Datasphere de volgende generatie van Data Warehouse Cloud is en gebouwd is op het Business Technology Platform. Hierdoor krijgen gebruikers ook toegang tot de data-integratiemogelijkheden van het BTP. In de SAP systemen van organisaties bevinden zich natuurlijk veel bedrijfskritische data, maar ook in systemen van derden is veel waardevolle data te vinden. Met die non-SAP-data belooft Datasphere meer aansluiting te bieden.

Afhankelijkheid van ecosysteem

Om dit mogelijk te maken worden er ook een rits nieuwe samenwerkingen aangekondigd. Zo komt er een sterke technische koppeling met het lakehouse van Databricks. Bedrijven die op de lakehouse-architectuur vertrouwen, hebben veel data ondergebracht in die omgeving. Het Databricks-platform is bedoeld voor het opslaan, begrijpen en analyseren van data. Gebruikers kunnen data delen met behoud van semantiek. Data wordt begrepen zoals bedoeld, ongeacht uit welke applicatie of systeem die komt. De integratie neemt de verwarring en fouten bij data-uitwisseling weg.

Een andere samenwerking die de introductie van Datasphere ondersteunt, is die met Confluent. Deze partij zal zijn datastreamingplatform integreren met Datasphere, zodat bedrijven waardevolle data van verschillende afdelingen, systemen en applicaties kunnen samenvoegen tot een geheel en de data in real-time gebruiken. Het platform van Confluent richt zich op data die in beweging is, om real-time data uit verschillende bronnen binnen een bedrijf te ondersteunen.

Het Belgische Collibra is ook een partner die direct bij de lancering betrokken wordt. De op maat gemaakte integratie tussen de data catalog-speler en SAP biedt organisaties een overzichtelijk beeld van alle data die zij bezitten. Ook zien ze de connecties tussen de data. Een dergelijk inzicht is nodig voor het bepalen van de data management-strategie.

Verder is DataRobot direct een partner. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid geautomatiseerde machine learning-mogelijkheden voor meerdere gegevensbronnen te benutten bovenop Datasphere. Ze kunnen deze rechtstreeks in hun Data Fabric integreren, ongeacht het cloudplatform dat ze gebruiken.

Stevige basis uitbouwen

Door het verder ontwikkelen van Data Warehouse Cloud en het vertrouwen op BTP en samenwerkingen, is er bij Mueller en White vertrouwen. Ze beloven de volgende nieuwe functionaliteiten te bieden:

Automatische datacatalogisering.

Vereenvoudigde datareplicatie om data en de constante updates ervan in real-time te leveren.

Verbeterde datamodellering die de context van data in SAP-applicaties behoudt.

Op korte termijn zijn ook aanvullende applicatie-integratiemogelijkheden beschikbaar om data en metadata van SAP-cloudapplicaties aan SAP Datasphere te koppelen.

We merken aan de woorden van Mueller en White dat er ook nog genoeg aan zit te komen. De features en het ecosysteem zullen dus nog zeker groeien. Wel maakt SAP bedrijven die Data Warehouse Cloud gebruiken automatisch klant van Datasphere. Bedrijven kunnen dus direct aan de slag met het nieuwe product.

