Microsoft koopt Ally.io voor integratie in Viva-platform

Microsoft neemt Objectives en Key Results (OKR’s)-leverancier Ally.io over. De techgigant is van plan de technologie in zijn Viva-platform voor ‘employee-experience’ te integreren.

De OKR-software van Ally.io helpt bedrijven doelen ontdekken waarnaar zij toe moeten werken, om ze in het centrum van ieder bedrijfsproces te plaatsen. Alle werkprocessen worden aan de te bereiken doelen gekoppeld. Hierdoor zijn bedrijven minder tijd kwijt aan het managen van hun doelen. Zij krijgen, omdat zij met de software de te bereiken doelen helder voor ogen hebben, hierdoor meer tijd om ze te bereiken.

Overname door Microsoft

Microsoft heeft hiervan de waarde dus ingezien en heeft Ally.io, zonder de financiële details bekend te maken, overgenomen. Vooral voor het hebben van een mooie positie op het steeds populair wordende marktsegment van OKR-oplossingen, maar ook voor het uitbreiden van zijn eigen portfolio aan diensten voor betere medewerkerservaringen.

Denk daarbij in het bijzonder aan zijn Viva-platform. Dit platform brengt communicatie, kennis, leermogelijkheden, bronnen en inzichten in een enkele omgeving samen voor het verbeteren van de werkervaring van medewerkers zoals onboarding en betrokkenheid, waar zij zich ook bevinden.

Het Viva-platform bestaat op dit moment uit de vier modules Connections, Insights, Topics en Learning. In deze modules worden enkele andere Microsoft-oplossingen verpakt die medewerkers in hun activiteiten moeten helpen. Dit zijn onder meer het interne communicatieplatform Yammer, SharePoint, analytics-oplossingen en ‘Project Cortex’-elementen voor kennismanagement.

De technologie van Ally.io wil de techgigant als vijfde module aan het Viva-platform toevoegen. Hierbij wordt de OKR-technologie aan Microsoft Teams gekoppeld en geïntegreerd met onder meer Office, Power BI en andere Microsoft 365-applicaties. Vanzelfsprekend wordt de technologie helemaal naar de Azure Cloud stack gebracht.

Soepel migratietraject

Volgens Microsoft hoeven bestaande klanten van Ally.io niet te vrezen dat hun al aangeschafte oplossing niet meer blijft werken. Ook voor de integraties van de OKR-technologie die de specialist nu heeft met andere leveranciers, zoals Asana, Tableau, Jira, Box en Slack. Deze integraties stoppen pas als de technologie van Ally.io naar de Azure Cloud is overgebracht. Bovendien gaat de techgigant een soepel migratietraject bieden voor alle huidige Ally.io-klanten.