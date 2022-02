Palo Alto Prisma SASE is vanaf nu geschikt voor MSP’s

Palo Alto Networks introduceert een toonaangevende update voor Prisma SASE. Dankzij een nieuwe API gateway en een aangepast licentiemodel kunnen MSP’s het platform gebruiken om SASE-netwerken bij klanten aan te bieden.

SASE heeft een vlucht genomen. Het netwerkmodel combineert twee bestaande componenten: SD-WAN en moderne securitymaatregelen, waaronder Cloud Access Security Brokers (CASB) en Firewall-as-a-Service (FWaaS). Het resultaat is een veilig, beheersbaar netwerk. Eenvoud is het grootste voordeel. CASB en FWaaS worden van oudsher in aanvulling op SD-WAN aangeboden, maar in het geval van SASE hoef je niets te integreren. Een enkele dienst is genoeg.

In de afgelopen jaren lanceerde meerdere organisaties een SASE-platform, waaronder Palo Alto Networks met Prisma SASE. Klanten gebruiken het platform voornamelijk om een eigen SASE-netwerk op te bouwen of bestaande netwerk naar SASE te transformeren.

Het platform werd nooit nadrukkelijk op MSP’s gericht. Prisma SASE biedt de tools voor een eigen SASE-netwerk — niet de SASE-netwerken van meerdere klanten. De meest recente update schudt de boel op. Sinds vandaag is Prisma SASE geschikt voor MSP’s die SASE-netwerken aan klanten willen verlenen.

Prisma SASE for MSPs

Palo Alto introduceerde een volledig nieuw management portal met role-based access control (RBAC). Het portal stelt MSP’s in staat om de toegang van klanten tot hun netwerk te reguleren, waardoor managementtaken verdeeld kunnen worden en de MSP als provider te werk gaat.

Daarnaast introduceerde Palo Alto een nieuwe API gateway voor open integraties van Prisma SASE en de backendsystemen van MSP’s. Daarbovenop isde netwerk- en securitystatus van meerdere netwerken in een enkel dashboard te overzien, waardoor meerdere netwerken door een enkele MSP beheerd kunnen worden.

Ook vulde Palo Alto het platform met identity and access management (IAM). IAM stelt een MSP in staat om de machtiging van meerdere klanten- en gebruikersaccounts tebeheren. Bestaande identity stores zijn te integreren. Ook kan een MSP een nieuwe identity store aanmaken.

Tot slot hebben MSP’s de mogelijkheid om de functies van Prisma SASE op te splitsen en in pakketten bij klanten aan te bieden. Dit maakt het mogelijk om verschillende Prisma SASE-diensten voor verschillende prijzen aan te bieden.

