Gmail krijgt nauwere integratie met Chat, Rooms en Meet

Google voegt Chat, Rooms en Meet toe aan Gmail voor zakelijke G-Suite-gebruikers. Het bedrijf wilt hiermee zorgen voor een “geïntegreerde werkomgeving” voor thuiswerkers.

Google heeft de vernieuwde interface bekendgemaakt in een blogpost. In de Gmail-app worden nu vier tabbladen onderin beeld getoond, namelijk Mail, Chat, Rooms en Meet. G Suite-gebruikers hoeven nu niet meer constant te wisselen van applicatie. Een nieuwe projectpagina moet het gemakkelijker maken om zaken te ordenen.

Als gevolg daarvan zijn deze tools toegankelijk vanuit dezelfde Gmail-applicatie op smartphones, of hetzelfde venster in een desktop-browser. Desktopgebruikers kunnen nu bijvoorbeeld hun chats in één kolom bekijken en een Google Doc in een ander kolom, terwijl ze met collega’s videochatten met Google Meet.

Nieuwe functies

Google zal de komende weken ook enkele nieuwe securityfuncties voor Chat en Meet lanceren, te beginnen met G Suite for Education. Deze bevatten een nieuwe veiligheidsvergrendeling waarmee hosts kunnen selecteren welke gebruikers kunnen deelnemen aan een vergadering en mogelijkheden om gebruikers wel of niet toe te laten die uit een vergadering zijn gezet.

Het bedrijf gaat binnenkort ook nieuwe functies toevoegen aan de geïntegreerde werkomgeving, waaronder picture-in-picture videogesprekken binnen Gmail en de mogelijkheid om Google Meet te integreren met tools zoals Google Docs, Sheets en Slides.

Slack

Met de vernieuwde interface lijkt Gmail het te willen opnemen met concurrenten als Slack en Microsoft Teams. Slack integreert een grote hoeveelheid verschillende apps, waardoor je vanuit een chatvenster veel applicaties kan aansturen. Deze diensten zijn de afgelopen maanden sterk gegroeid door de grote toename van thuiswerkers.

Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich aanmelden om alvast aan de slag te gaan met een testversie. De interface wordt naar verwachting later dit jaar definitief uitgerold.

